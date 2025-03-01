Це pshyk_rozpyv, і він спробував заплутати експертку, що мала визначити, які аромати обирають зірки, зокрема, скажімо, Лео Ді Капріо – і Бред Пітт. Про останнього й поговоримо – 24 Канал розповість, що у підсумку з'ясувалося.

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Бред Пітт та його улюблений аромат

Глядачі стали свідками певної інтриги, адже вгадати парфуми зірок – справді не легке завдання. Та хоча деякі відповіді експертки були неточними, одна з розгадок вразила всіх: Бред Пітт користується легендарним Fahrenheit від Dior.

Цей аромат – культовий для тих, хто любить мужність у парфумерії. Fahrenheit Dior – це поєднання теплого, пряного та деревного звучання, яке надає образу чоловіка харизми та елегантності.

Бред Пітт обрав цей культовий аромат, який знає весь світ: дивіться відео pshyk_rozpyv

У його композиції яскраво розкриваються цитрусові ноти мандарина в поєднанні з лавандою та мускатним горіхом, створюючи контраст між свіжістю та глибиною.

Серце аромату наповнене фіалкою, що зустрічається зі шкірою та деревиною й підсилена бурбонською ваніллю.

А база парфуму вибухає шкіряними, деревними та амбровими нотами, що дарують тривалу стійкість.

Тож що ми маємо у підсумку? Цікавий експеримент у тіктоці ще раз довів, що вибір парфуму – це більше, ніж просто запах, це про стиль та характер. Аромат Fahrenheit від Dior уособлює саме це – мужність, силу та впевненість. Ось чому він ідеально пасує такому статусному чоловіку, як Бред Пітт.