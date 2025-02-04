Адвокатка з розлучень з досвіду назвала 3 професії чоловіків, які найменш схильні до зради

В інтимних стосунках має значення професія. Щонайменше, так стверджує досвідчена адвокатка з розлучень зі США.

За її словами, чоловіки, які працюють у 3 конкретних галузях, мають найнижчу схильність до зрад. На що саме вказала Кейт Сімондс з Арізони – передає 24 Канал.

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Чоловіки найменш схильні до зради, якщо працюють у цих 3 галузях

Кейт Сімондс, адвокатка з Арізони, заявила своїй онлайн-аудиторії на 1,5 мільйона глядачів у тіктоці, що знає кілька типів чоловіків, стосунки з якими безпечні в плані ймовірної зради.

Вона назвала найвідданішими чоловіками на ринку праці:

Бухгалтерів,

Фармацевтів,

І фермерів.

Сімондс каже, що партнери тих, хто рахує цифри, таблетки та корів, можуть почуватися спокійно, але наголошує, що її оцінка є лише широким узагальненням (з огляду, очевидно, на власний приватний та професійний досвід), а не науковими даними.

Адвокатка назвала 3 професії чоловіків, що зраджують максимально рідко: дивіться відео simondslaw

Справді, наукових досліджень, які б однозначно визначали професії чоловіків із найменшою схильністю до зради, немає. Однак є дослідження, які показують професійні фактори, що впливають на вірність у стосунках – це, зокрема, стресовість, графік, середовище та цінності.

Чи названі Кейт Сімондс професії можуть зазнавати найменшого впливу цих факторів – судіть самі.