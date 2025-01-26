Це Маріна Лазаріс, авторка книги "Чоловіки теж потребують любові". І вона каже, що "чоловіки, які плачуть – найкращі коханці", пише 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Сексологиня назвала ознаку чоловіків, які є найкращими в ліжку

Лазаріс пише, що тонка грань між вразливістю і мужністю є найбільшим викликом для чоловіків у сучасному суспільстві. І для тих, хто прагне знайти собі чоловіка на все життя, а не на один день, треба звернути увагу якраз на те, у якому контакті він перебуває зі своїми емоціями.

Це те, що покоління зумерів розуміє трохи краще, оскільки багато його представниць западають на симпатичних хлопців, що знаходять спільну мову з їхньою жіночою стороною. Хлопців, які показують почуття.

Адам Коен-Аслатей, професійна сваха, також наголошує, що в наш час визначення того, що є маскулінним, змінюється. Тобто деякі традиційні норми зміщуються, і маскулінність сьогодні не в тому, щоб бути крутим, а в тому, щоб бути чесним і емоційно виразним.

Традиційне розуміння маскулінності зміщується від "крутості" до "емоційної виразності" / Фото freepik

Близько 31% американських чоловіків активно змінили свою поведінку, щоб стати більш вразливими та відкритими з людьми, з якими вони зустрічаються. Так вказано у звіті Bumble "Тенденції знайомств у 2024 році".

Чоловікам тепер більш комфортно показувати, ким вони є емоційно, своє справжнє "я", і дозволяти своїй особистості сяяти, замість того, щоб ставити бар'єри,

– зазначив Коен-Аслатей.

І для чверті чоловіків в усьому світі ця новознайдена відкритість позитивно вплинула на емоційний стан, повідомляє той же звіт Bumble.

Професор правосуддя в Університеті Монтклера Габріель Рубін підсумував так: чоловіки стають вільними від стигми через бажання змінити маскулінність так, щоб вона мала ширший естетичний та емоційний діапазон.