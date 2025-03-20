Щонайменше, саме така ситуація у Великій Британії – там внески за автострахування для молодих автомобілістів значно вищі, ураховуючи більші ризики через відсутність досвіду. 24 Канал завдяки Daily Record пише, з якими автомобілями таким водіям було б дешевше почати.
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Рейтинг машин для молодих автомобілістів від страхових експертів
На думку британських страхових експертів, найкращий спосіб для молодих людей зменшити витрати на страхування – це обрати відповідний транспортний засіб у низькій страховій групі.
Страхова група – це орієнтир для визначення вартості страхових премій. У Британії їх від 1 до 50, причому автомобілі з 1 групи є найдешевшими у страхуванні, а з 50 – найдорожчими.
Простіше кажучи, автомобіль у нижчій страховій групі може допомогти зменшити витрати.
Для українця цей перелік буде також цікавий з огляду на той нюанс, що страхові компанії недарма зараховують ті чи інші машини до низькоризикових – вони просто надійніші.
Страховики склали перелік 10 найкращих машин для водіїв, що вперше сідають за кермо / Фото freepik
Скажімо, Ford KA виявився найдешевшим для страхування для молодого водія, ба він завжди був популярною моделлю у Британії. Там на ринку вживаних автомобілів його можна придбати всього за 1000 фунтів. Завдяки цьому, а також низьким експлуатаційним витратам та високим показникам безпеки, Ford KA є чудовою пропозицією для молодих водіїв.
Ось перелік від MoneyExpert з марками та вартістю автоцивілки для нових водіїв:
- 1 – Ford KA 1.2 Studio 2010, 53000 гривень в еквіваленті.
- 2 – Fiat 500 1.2 Pop 2009, 56000 гривень.
- 3 – Toyota Aygo 1.0 2009, 57000 гривень.
- 4 – Hyundai i10 1.1 Style 2010, 61000 гривень.
- 5 – Renault Clio 1.1 Dynamique 75hp 2010, 66000 гривень.
- 6 – Seat Ibiza 1.2 S 2010, 68000 гривень.
- 7 – Volkswagen Polo 1.2 Match 2009, 69000 гривень.
- 8 – Vauxhall Corsa 1.2 SXI 2010, 73000 гривень.
- 9 – Ford Fiesta 1.25 Style 2009, 75000 гривень.
- 10 – Nissan Micra 1.2 Visia 2010, 77000 гривень.