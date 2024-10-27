Які методи вважають дієвими, ви можете прочитати ось у цьому матеріалі на Gentleman 24. А нижче – що чоловічий портал Man of Many розповів про те, чого слід уникати.

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Що таке прищі та що спричиняє їхню появу

Перш ніж почати позбавлятися від прищів, варто дізнатися, що спричиняє їхню появу. За словами дерматолога доктора Шрея Андріка, прищі виникають, коли пори шкіри забиваються шкірним жиром і відмерлими клітинами.

Це особливо неприємна проблема, оскільки кожна пора з'єднана з сальною залозою. Ці залози відповідають за вироблення жирної речовини, відомої як шкірне сало, яке має звичку закорковувати пори. А коли це відбувається, то значно збільшує ріст бактерії, відомої як Propionibacterium acnes або P. acnes.

Почервоніння, яке незмінно слідує за появою прищів, виникає через те, що ваші білі кров'яні клітини атакують P. acnes, що призводить до запалення шкіри. Є багато різних ступенів тяжкості акне, але його симптоми, як правило, універсальні.

Треба знати про кілька речей, які не можна робити у процесі протистояння з прищами / Фото pressfoto@freepik

Виокремлюють такі 3 типи прищів:

Білі вугри – тип прищів, які утворюються, коли відмерлі клітини шкіри, шкірне сало і бактерії потрапляють у пастку в одній з пор.

– тип прищів, які утворюються, коли відмерлі клітини шкіри, шкірне сало і бактерії потрапляють у пастку в одній з пор. Чорні вугри – це тип прищів, які з'являються в результаті закорковування волосяних фолікулів.

– це тип прищів, які з'являються в результаті закорковування волосяних фолікулів. Звичайні прищі – невеликі пустули або папули, що утворюються, коли сальні залози закорковуються та інфікуються.

Чого не можна робити, якщо ви помітили прищ

Торкатися обличчя. Бактерії на руках легко переносяться, тому торкатися обличчя – категоричне "ні".

Бактерії на руках легко переносяться, тому торкатися обличчя – категоричне "ні". Забагато бути на сонці. Хоча додаткове сонце може висушити прищ, що може допомогти вам подолати проблему в короткостроковій перспективі, але загалом це призводить до ще більших проблем. Часте перебування на сонці може пересушити шкіру, що може збільшити вироблення шкірного жиру і закоркувати пори.

Хоча додаткове сонце може висушити прищ, що може допомогти вам подолати проблему в короткостроковій перспективі, але загалом це призводить до ще більших проблем. Часте перебування на сонці може пересушити шкіру, що може збільшити вироблення шкірного жиру і закоркувати пори. Видавлювати прищі. Як би спокусливо це не було – не можна. Видавлювання прищів може спричинити кровотечу, рубці або інфекцію.

Як би спокусливо це не було – не можна. Видавлювання прищів може спричинити кровотечу, рубці або інфекцію. Використовувати зубну пасту. Деякі люди клянуться, що зубна паста є чудовим засобом для лікування прищів, але це не так. У більшості випадків її застосування просто подразнює шкіру, що може спричинити подальші проблеми.

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