Це тренування канадських військових чудово тонізує тіло: дізнайтеся більше про метод 5BX

Експрес-тренування за методом 5BX займає всього 11 хвилин. Воно просте, ефективне, не потребує обладнання та обіцяє вам оптимальну фізичну форму.

5BX ще з 1960-х є улюбленим методом тренувань канадських військових для підтримки форми за будь-яких умов. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про нього докладніше.

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Що таке метод 5BX і як за ним тренуватися

5BX є абревіатурою від Five Basic Exercises – "5 базових вправ". Зараз цей метод знову набуває популярності, адже в наші дні час став особливо цінним ресурсом.

Ідея 5BX напрочуд проста: 5 простих вправ, 0 обладнання, чітка послідовність і всього 11 хвилин на день. Її розробили для канадських військових пілотів, щоб ті могли підтримувати фізичну форму навіть у ситуаціях, коли доступ до спортзалу неможливий.

5BX поділяють на 6 рівнів складності, у кожному з яких – 5 комплексів вправ. Кожен рівень займає близько місяця, а прогрес є плавним – ви поступово збільшуєте кількість повторень та інтенсивність упродовж тижнів.

5BX ще з 1960-х є улюбленим методом тренувань канадських військових / Фото freepik

Кожне заняття містить такі 5 типів вправ (усе майже без перерви, але з інтенсивністю, адаптованою до вашого рівня):

Розтяжка для розвитку гнучкості та мобільності, необхідних для запобігання травмам.

Кранчі для зміцнення м'язів преса.

Жим ногами, присідання без обтяження – для опрацювання квадрицепсів, сідниць і балансу.

Відтискання для верхньої частини тіла, грудей і трицепсів.

Біг без руху і поворотів тулуба для серцево-судинної витривалості й сили м'язів живота.

Ця вінтажна програма ідеально відповідає очікуванням зайнятих людей. Для тих, хто поєднує роботу, особисті зобов'язання та моменти відпочинку, не відмовляючись при цьому від фітнесу.

Її перша перевага в доступності, тобто вам не потрібно інвестувати в дороге обладнання або мати якісь специфічні спортивні навички. А все, що потрібно – трохи вільного простору і сили волі.

А що дійсно робить метод особливо привабливим – це його ефективність. Адже це перевірений десятиліттями практики спосіб покращити загальний фізичний стан, витривалість, силу та гнучкість.