Эта тренировка канадских военных прекрасно тонизирует тело: узнайте больше о методе 5BX

Экспресс-тренировка по методу 5BX занимает всего 11 минут. Она простая, эффективная, не требует оборудования и обещает вам оптимальную физическую форму.

5BX еще с 1960-х является любимым методом тренировок канадских военных для поддержания формы при любых условиях. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о нем подробнее.

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Что такое метод 5BX и как по нему тренироваться

5BX является аббревиатурой от Five Basic Exercises – "5 базовых упражнений". Сейчас этот метод снова приобретает популярность, ведь в наши дни время стало особенно ценным ресурсом.

Идея 5BX удивительно проста: 5 простых упражнений, 0 оборудования, четкая последовательность и всего 11 минут в день. Ее разработали для канадских военных пилотов, чтобы те могли поддерживать физическую форму даже в ситуациях, когда доступ к спортзалу невозможен.

5BX разделяют на 6 уровней сложности, в каждом из которых – 5 комплексов упражнений. Каждый уровень занимает около месяца, а прогресс является плавным – вы постепенно увеличиваете количество повторений и интенсивность в течение недель.

5BX еще с 1960-х является любимым методом тренировок канадских военных / Фото freepik

Каждое занятие содержит следующие 5 типов упражнений (все почти без перерыва, но с интенсивностью, адаптированной к вашему уровню):

Растяжка для развития гибкости и мобильности, необходимых для предотвращения травм.

Кранчи для укрепления мышц пресса.

Жим ногами, приседания без отягощения – для проработки квадрицепсов, ягодиц и баланса.

Отжимания для верхней части тела, груди и трицепсов.

Бег без движения и поворотов туловища для сердечно-сосудистой выносливости и силы мышц живота.

Эта винтажная программа идеально соответствует ожиданиям занятых людей. Для тех, кто совмещает работу, личные обязательства и моменты отдыха, не отказываясь при этом от фитнеса.

Ее первое преимущество в доступности, то есть вам не нужно инвестировать в дорогостоящее оборудование или иметь какие-то специфические спортивные навыки. А все, что нужно – немного свободного пространства и силы воли.

А что действительно делает метод особенно привлекательным – это его эффективность. Ведь это проверенный десятилетиями практики способ улучшить общее физическое состояние, выносливость, силу и гибкость.