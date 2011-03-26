"Я дуже люблю речі з сенсами": вчитель, яким захоплюються тисячі, розповів про свій стиль

Якщо попросити вас уявити вчителя, то, найімовірніше, перед вами постане образ чоловіка у костюмі. Наш співрозмовник руйнує цей стереотип, демонструючи, що педагог може бути стильним на роботі, а його одяг – передавати важливі сенси!

У рубриці "Ви соромились – ми спитали" 24 Канал спілкується з представниками різних професій. Ми ставимо їм ті запитання, які б хотіли ви, але не могли наважитись. Цього разу ми поспілкувались з тьютором і вчителем, який розповів про свій стиль, як він збирається на роботу та ставлення учнів до його крутих луків. Знайомтесь, це – Влад Платонов. Йому 23 роки, і він уже шостий рік у галузі освіти.

Дивіться також Вилазки на спецоперації та центр прийняття которішень: як минає день Левчика – кота-мера Львова

Працює Влад тьютором – людиною, яка відповідає за м'які навички, комунікацію між дітьми, обговорення, пропрацювання конфліктних ситуацій, організовує екскурсії, наповнює шкільне життя та займається створенням атмосфери у класі. А ще за сумісництвом він – вчитель спорту, а якщо бути точнішими – баскетболу. І нам Влад розповів чимало цікавого про те, як він одягається, як до цього ставляться колеги та що він прагне передати своїм одягом, коли йде до школи.

Звернімо увагу! Влад Платонов активно веде свої сторінки у соціальних мережах. Підписники у захваті від нього. Ба більше, деякі б із задоволенням повернулись до школи, якби там викладав Влад. І ми, як то кажуть, розуміємо і не засуджуємо.

Ми поширюємо українську культуру

Мені відразу впало в очі те, що ви неабияку увагу приділяєте своєму образу, в якому з'являєтесь у школі. А як саме ви обираєте одяг для роботи? Чи є у вас певні стильові принципи?

От про одяг, то це, напевно, моя така ранкова рутина, я дуже люблю одягатися. Насправді в мене достатньо такий базовий капсульний гардероб завжди був. Я купую речі і часто їх комбіную. Мені дуже подобається зранку це робити. Особливо, коли тепленько, гарна погода, комбінувати щось, поєднувати. А прикраси я почав додавати нещодавно, тому що зрозумів, що дрібні деталі можуть покращити твій образ, настрій, почуття і так далі.

Я дуже люблю речі з сенсами, от, наприклад, якісь класні колаби, в які вкладають якийсь етнічний український підтекст. Наприклад, якісь там піни з малюнками українських художників або футболки з рядочками віршів Тараса Шевченка та інших українських письменників.

Я люблю такі речі, які говорять самі за себе. І коли ти поєднуєш такі прикольні речі на собі, весь твій образ набуває нових сенсів. І мені це дуже подобається.

Влад показує підписникам, як збирається на роботу: дивіться відео

Чи є в мене певні стильові принципи? Напевно, ні, тому що я просто вдягаюся, як відчуваю, люблю поєднувати щось широке, що зараз актуально, і з якоюсь такою ідентичністю себе поєдную. На роботу я ходжу по-різному, необов'язково в якихось яскравих образах. Просто бувають дні, коли хочеться привертати до себе увагу, тоді я даю більше прикрас і чогось дуже унікального, цікавого. А бувають дні, коли – достатньо базово, але все одно стильно, щоб я почував себе комфортно, впевнено в цьому одязі і насолоджувався цим днем.

Логічне питання, яке випливає з попереднього. Як на ваш стиль реагують учні, а також колеги? Бо якщо дивитись у коментарі до ваших дописів у соцмережах, то до вас на уроки хотіли б іти і великі, і малі.

Я вважаю себе максимально нестереотипним. І я вважаю, що моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. Я у своєму образі можу виглядати абсолютно як завгодно, і це вибір людей вже, як вони відреагують, як сприймають. І насправді думку людей, які не є до мене близькими, я не враховую, мені не дуже вона важлива. Я можу там робити манікюр, і я робив його, і не завжди він був прозорий і базовий: він міг бути глянцевий і яскравий, з яскравими кольорами, на якісь тематичні заходи в школі. Я міг навіть фарбувати обличчя, робити макіяж.

Про те, як реагують на мій образ колеги і діти, то колеги у нас в школі достатньо такі просунуті, сучасні і вони часто оцінюють, якось підтримують, допоможуть, скажуть якісь приємні слова і багато хто в школі любить одягатися максимально яскраво.

Й у нас немає ніяких дрес-кодів, тому кожен одягається, як відчуває. І ми поширюємо українську культуру: багато хто носить гердани, силянки, певні речі з сенсами, які я описував раніше. Тому максимально підтримка у нас в школі вирує.



Влад вміло поєднує одяг з аксесуарами / Фото, надане Владиславом Платоновим

У нас був хлопчик, який любив свої шорти та крокси

Повернімось до учнів. Чи є серед них ті, хто наслідує ваш стиль, надихається вами? Чи просять якихось порад або діляться своїми луками?

Стосовно дітей, я думаю, вони звикли до цього, вони часто теж можуть зробити комплімент, якось оцінити, підказати, самі достатньо стильно одягаються, тому що школа приватна. Батьки теж достатньо сучасні у цих дітей, і діти, навіть в початковій школі, вже мають якийсь певний свій стиль, улюблені речі й одягаються, як їм подобається.

З класних кейсів можу розказати, що у нас був хлопчик, який дуже любив свої шорти і крокси, тому він ходив завжди в шортах і кроксах. Верх він міняв, а шорти і крокси – це залишалося завжди його базою. Навіть взимку він просто утеплював свої крокси, і продовжував ходити в шортах і в кроксах на вулиці, і в довгому такому пальті, щоб не було холодно. Але і його батькам це було окей, і вони просили нас не робити йому зауважень. Та й ми не збиралися, тому що він відчував себе максимально класно в цьому образі. Це був першокласник, і ось так він обрав виглядати.

А також у нас є багато тематичних днів, наприклад, Дні піжами, ми робили День ображених речей в школі. Це дуже прикольна ініціатива, коли ти одягаєш речі, які ти колись купив і, можливо, жодного разу не одягнув, а можливо одягав дуже рідко, бо раніше вони тобі подобалися, а зараз – ні. І це такий протест проти споживацтва у тому, що ми купуємо більше одягу, ніж нам потрібно. І це ще мало таку екологічну мету: привернути увагу до того, що нам треба купувати тільки те, що нам потрібно, – от і ми робили такий День ображених речей.

У нас є тематичні дні, коли ми одягаємось улюбленими героями фільмів, мультфільмів, книжок, улюбленими такими персонажами. Тому я часто приходжу у різних образах: пірата, героїв аніме. І діти теж підтримують цю двіжуху. І це виглядає максимально яскраво, коли ми всі стоїмо в черзі в їдальню, там можеш зустріти Халка, Залізну людину і купу-купу різних класних персонажів ще.

Владислав показав, що таке бути тьютором: дивіться відео

До слова! Якщо ми заговорили про Халка, то вам однозначно сподобається розмова з тренером. Він розповів нам, як же можна отримати омріяні кубики преса.

До слова, а яка роль стилю у вашому житті поза роботою? Одяг для вас – про можливість самовиражатись чи про можливість почуватись комфортно та затишно?

Стосовно того, чи одяг для мене – це спосіб самовиражатися чи почуватись комфортно та затишно, для мене це такі не взаємовиключні поняття, тому що я часто можу відчувати себе і самовиражатись через одяг, а також відчувати від цього себе комфортно і затишно в цьому всьому. Звичайно, іноді якесь модне вбрання – це не завжди про комфорт, тому що, наприклад, коли ти одягаєш прикраси, то в них набагато важче бути рухливим.

Але коли я не планую бути рухливим, я знаю, що можу одягнути ось це, і мені хочеться бути в такому вайбі класичному, стриманому. От, іноді одягаюсь якось більш зручно, комфортно, коли хочу або привертати менше уваги, не хочу збирати погляди людей, хочу побути трішечки в собі, або я розумію, що у мене будуть якісь паралельно активності, де я маю бути максимально гнучким й рухливим.

Тому по-різному, але для мене одяг – це скоріше про таке руйнування стереотипів, тому що я люблю показувати людям, що насправді всі обмеження в нашій голові. Те, які прикраси кому пасують, є жіночі прикраси, чоловічі якісь, що це все можна поєднувати насправді, незалежно від гендеру, статі і поглядів. Що ми самі часто будуємо стіни і обмеження у своїй голові. А можна приймати, насолоджуватись різноманіттям цього світу. Тому що саме в ньому полягає краса.

Станьте собі найкращим другом

І наостанок: що б ви порадили тим, хто хоче виділятись з допомогою одягу, але дуже соромиться?

Я теж був такий, бували такі моменти, коли я пробував щось нове в школі, і я ходив і думав, що всі зараз, всі, хто сміються навколо, вони сміються з мене; всі, хто дивляться навколо, вони дивляться на мене. Але от з переїздом в Київ я зрозумів, що, навіть прогулюючись на Хрещатику, в цьому різноманітті є – не знаю – кайф, насолода.

Тому варто просто пробувати, виглядати, як ви хочете, просто самі себе за це не коріть. Бо люди часто, коли щось одягають, вони всі слова, які можуть їм сказати, проговорюють собі в голові і від того відчувають себе невпевненим.

Влад надихає інших одягатись стильно та бути сміливими: дивіться відео

А якщо підтримати себе, стати собі найкращим другом? Будьте собі найкращим другом, напевно, моя така порада. Якщо ви відчуваєте, що хочете в цьому вийти, от, як найкращий друг, собі в голові себе і підтримайте.

Не гнобіть себе за це, не кажіть: "Ой, це може привернути увагу, а це якось не так", а як найкращий друг, скажіть собі: "Так, ти класно виглядаєш, ти молодець, в тебе є своє почуття стилю, пробуй, будь яскравим або будь неяскравим, якщо ти хочеш цього сьогодні, будь таким, яким ти хочеш, і завжди себе підтримуйте, як найкращий друг". Ось така, напевно, порада.

Залишайтесь з нами. У рубриці "Ви соромились – ми спитали" на вас очікує ще чимало цікавих співрозмовників, які проведуть вас за лаштунки своєї професії!