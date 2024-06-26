Миготіння грудьми в метро, на Бруклінському мосту та в самому центрі Таймс-сквер – це не просто пустотливе хобі Ейли Адамс. Це акт адвокації.

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Для чого Ейла оголює груди

Якщо чоловіки можуть ходити без сорочки, не боячись репресій, то і жінки повинні це робити,

– стверджує 36-річна канадська авторка контенту.

Вона провела останні шість днів, дозволяючи ньюйоркцям поглянути на свої принади – як на груди, так і на сідниці – в ім'я гендерної рівності.

"Бути оголеною – це нормально, – наполягає блондинка. – Я просто трохи розважаюся і кидаю виклик статус-кво, коли роздягаюся, коли йду містом".



Ейла Адамс не соромиться оголятись / Фото з архіву Адамс

Вона не єдина, хто так робить

25-річна Ава Луїза в травні привернула до себе увагу жителів Ірландії, продемонструвавши віртуальній аудиторії своє багатство під час цілодобового прямого ефіру між Нью-Йорком і Смарагдовим островом, який віднедавна ведеться без перерви.

"Я подумала, що жителі Дубліна заслуговують на те, щоб побачити дві нью-йоркські картоплини", – сказала модель OnlyFans після свого виступу на NSFW.

А Кейт, гаряча фанатка "Едмонд Ойлерс", яка показала груди під час хокейного матчу 31 травня, нещодавно уклала угоду з "Плейбоєм" як "Талісман на удачу" "Ойлерс".

Але Адамс, ведуча програми "Голі новини" з Торонто, стверджує, що її акти демонстрації мають глибоке коріння у справедливості.

Вже понад 30 років у Нью-Йорку жінкам дозволено ходити топлес, і багато жінок сприймають це як прояв гендерної рівності,

– каже вона, посилаючись на рішення суду штату Нью-Йорк 1992 року.

"Я думаю, що миготіння – це розвага, – додала Адамс. – Але це також спосіб нормалізувати топлес. Для мене це спосіб життя".

Ейла Адамс оголяється не для розваг / Фото з архіву Адамс

Наша героїня також вважає, що всі люди повинні з гордістю демонструвати свої інтимні місця.

Оголеність була такою важливою частиною мого життя – я не розумію нікого, хто має негативні почуття до оголення,

– зітхає Адамс.

Вона наголошує, що ми всі народжуємося такими, і ми повинні приймати свої тіла. За її словами, ми повинні любити дивовижні тіла всіх інших.

Без курйозних випадків не минає

"Я спалахувала в ліфті, і чоловік зайшов, коли я закинула ногу на стіну", – згадує Адамс, яка відмовляється хизуватися своїми оголеними сідницями у священних місцях, таких як кенотафи та меморіал 9/11.

Вона зізнається, що чоловік був шокований, а вона – збентежена впродовж решти поїздки ліфтом.

Разом з тим наша героїня отримала кілька негативних коментарів. Утім, вона не дозволяє хейтерам зламати її та відійти від шляху.

"Більшість людей навіть не помічають, що я щось роблю, але якщо мене спіймають, я отримаю усмішку, піднятий вгору великий палець і сміх", – пожартувала вона.

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Ми пишаємось тим, що робить Ейла Адамс. І радіємо, що її демонстрації частіше викликають у людей усмішки, ніж засудження, адже вона робить дуже важливу справу!