Один із популярних тіктокерів назвав свою добірку парфумів "для справжніх б**дунів". 24 Канал обережно передасть думку від borodatuy.parfumer.

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З ефектом магніту: 3 парфуми для тих, хто не затримується надовго

Якщо вам потрібен запах, який не просто подобається, а змушує поглядати вслід – ось 3 парфуми, які зроблять за вас половину роботи. Щонайменше, так стверджує відео у тіктоці, а вже вірити йому чи ні, зважуйте самі.

Перший у тому списку – Black Afgano від Nasomatto. Це темний, густий, димний аромат із характером, зокрема й через очевидні нотки коноплі. Він пахне впевненістю, ніччю, небезпекою – чимсь таким, що змушує інших думати про вас більш ніж у цікавий спосіб. Ідеальний аромат для вечора, клубу або побачення, де не треба нічого пояснювати.

Це темний, густий, димний аромат із характером, зокрема й через очевидні нотки коноплі. Він пахне впевненістю, ніччю, небезпекою – чимсь таким, що змушує інших думати про вас більш ніж у цікавий спосіб. Ідеальний аромат для вечора, клубу або побачення, де не треба нічого пояснювати. Далі – Megamare від Orto Parisi. Аромат моря, свободи, можливо, легкого безумства. До основних компонентів входять цитрусові та морські водорості. Цей аромат немов створений для тих, хто завжди на високій хвилі – непередбачуваний, енергійний і трохи шалений. Він залишає солоний післясмак, як повітряний поцілунок на романтичному морському узбережжі.

Аромат моря, свободи, можливо, легкого безумства. До основних компонентів входять цитрусові та морські водорості. Цей аромат немов створений для тих, хто завжди на високій хвилі – непередбачуваний, енергійний і трохи шалений. Він залишає солоний післясмак, як повітряний поцілунок на романтичному морському узбережжі. І третій – Terroni, знову ж таки від Orto Parisi. Це вже історія про домінування. Теплі дерев’яні акорди кедра та малини, східні спеції, мускус, дим і трохи дикості. Цей запах залюбки готовий стати вашим альтер его, яке завжди знає, чого хоче. Цей аромат – точно не для сором’язливих, а щоб запам’ятатись і, можливо, втекти ще до сніданку.

Це 3 парфуми, від яких неможливо втекти: дивіться поради borodatuy.parfumer із тіктока (18+, є трохи лайки)

До речі, вам точно цікаво буде дізнатися, як зробити так, щоб ваш парфум тримався довше і був помітнішим. Для такого ефекту обирайте парфуми з високою концентрацією та наносіть їх після купання на суху шкіру. Також слід наносити аромат на пульсові точки та одяг у певних місцях. Ось тут про це читайте більше.