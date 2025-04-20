Експерти зазначають, що слід відмовитись від звички заправлятись до повного бака. За словами досвідчених механіків, це може дорого вам обійтись, пише 24 Канал з посиланням на "Автопілот". І мовиться аж ніяк не про кошти, потрачені на заправці.

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Чому не можна заправлятись до повного бака

Передовсім слід пам'ятати, що повний бак = надлишковий тиск. Від тепла паливо розширюється, що навантажує клапани, шланги, а також датчики. Це може стати причиною появи мікротріщин, витоків, через що може виникнути займання, а отже – дороговартісний ремонт у результаті.

Ще зауважимо, що паливо, якщо його надто багато, заливає вугільний фільтр. Його роль – уловлювати паливні пари. Звернімо увагу, що ви не відразу зрозумієте, що він вийшов з ладу. На це можуть натякати помилки двигуна, а також поява запаху бензину у салоні вашого авто.

Крім того, звичка заправлятись до повного негативно впливає на бензонасос. Через те, що у ньому зберігається надмір рідини, то він змушений працювати у напруженому режимі. Як результат – ресурс бензонасоса скорочується.

Ніколи не заправляйтесь до повного бака / Фото freepik

Що зробити, щоб уникнути проблем

Фахівці передовсім рекомендують не заправлятись до повного. Оптимально – на 80 – 90 % бака. Щойно пістолет вимикається автоматично, заправку автомобіля зупиняємо. Водночас позбуваємось звички "долити до круглої цифри".

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Якщо бак вашого авто на 50 літрів, то в ідеалі заливати у нього 40 – 45 літрів. Такий усвідомлений крок вбереже ваш автомобіль, ви зможете уникнути появи прихованих несправностей. Як результат – ніяких ремонтів, пов'язаних з тим, що ви заливаєте надто багато палива у своє авто.