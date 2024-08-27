Справді, у деяких видах квасу міститься алкоголь – приблизно до 1,5% (значно менше, ніж у пиві чи вині), як зауважив Gentleman. А це означає, в теорії, що ви можете набути невеликого рівня алкоголю в крові після його вживання. А як на практиці?

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Квас – улюблений напій багатьох: чи можна від нього сп'яніти

Це взявся експериментальним шляхом перевірити блогер rombarbarr, а відео свого тесту опублікував в інстаграмі. Чоловік озброївся квасом і драгером: перший він мав намір випити, а другим – заміряти, чи буде в нього "якесь проміле в крові".

Тут прямо на пляшці написано, що може містити до 1,5% алкоголю в складі. Тому нумо перевіряти,

– заявив блогер.

За його словами, випив він приблизно 400 грамів.

Тест на можливе спяніння від квасу: дивіться відео rombarbarr

Отже, після випитих 400 мілілітрів квасу блогер за допомогою драгера зафіксував 0,13 проміле алкоголю. Це незначний показник, і навряд чи його можна назвати ознакою стану сп'яніння.

Так, тест підтверджує, що алкоголь у квасі дійсно є. Але вживання квасу не перевищить у вашій крові дозволений рівень (0,2 проміле) алкоголю для керування автомобілем.

Хоча, звісно, ще залежить від того, скільки квасу ви вип'єте.