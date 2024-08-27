Действительно, в некоторых видах кваса содержится алкоголь – примерно до 1,5% (значительно меньше, чем в пиве или вине), как заметил Gentleman. А это означает, в теории, что вы можете получить небольшой уровень алкоголя в крови после его употребления. А как на практике?

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Квас – любимый напиток многих: можно ли от него опьянеть

Это взялся экспериментальным путем проверить блогер rombarbarr, а видео своего теста опубликовал в инстаграме. Мужчина вооружился квасом и драгером: первый он намеревался выпить, а вторым – замерять, будет ли у него "какое-то промилле в крови".

Здесь прямо на бутылке написано, что может содержать до 1,5% алкоголя в составе. Так что давайте проверять,

– заявил блогер.

По его словам, выпил он примерно 400 граммов.

Тест на возможное опьянение от кваса: смотрите видео rombarbarr

Итак, после выпитых 400 миллилитров кваса блогер с помощью драгера зафиксировал 0,13 промилле алкоголя. Это незначительный показатель, и вряд ли его можно назвать признаком состояния опьянения.

Так, тест подтверждает, что алкоголь в квасе действительно есть. Но употребление кваса не превысит в вашей крови разрешенный уровень (0,2 промилле) алкоголя для управления автомобилем.

Хотя, конечно, еще зависит от того, сколько кваса вы выпьете.