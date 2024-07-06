Чоловік здолав шлях від прибиральника до водія Bugatti за 3 мільйони доларів: як він цього досяг

Чоловік із Теннессі у США пройшов цікавий шлях – від прибиральника в лікарні до власника Bugatti за 3 мільйони доларів та ще низки елітних автомобілів. У чому ж секрет його успіху?

Семмі Пурі прибув до Америки як біженець з Ірану наприкінці 1990-х за підтримки церкви, яка спонсорувала його і допомогла влаштуватися на роботу прибиральником у лікарню Нешвілла.

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Історія Семмі Пурі підтверджує американську мрію

Маючи обмежені фінансові можливості, Пурі все ж зміг заощадити 1000 доларів і придбати Toyota Camry 1989 року випуску. Автомобіль став і його домівкою.

Я паркувався біля Wal-Mart, який на той час був єдиним місцем, яке працювало 24 години. Там паркуються працівники, тому я міг спокійно спати. Я ходив до спортзалу, щоб приймати душ і бути готовим іти на роботу,

– розповів чоловік.

Згодом Пурі почав працювати у сфері громадського харчування, зокрема Burger King і Subway. Коли його дружина завагітніла, чоловік вирішив почати власний бізнес.

У партнерстві з зятем Пурі купив евакуатор. Він ходив до автосалонів, щоб знайти роботу з перевезення автомобілів, працюючи 14 – 15 годин на добу. У 2005 він заснував компанію BBB Auto Sales.

Пурі з зятем купили евакуатор й започаткували бізнес / Фото USA Today

Прибуток дозволив Пурі зайнятися інвестиціями в нерухомість. Зараз 60% свого часу він приділяє нерухомості, а 40% – управлінню дилерським центром.

Пурі зібрав вражаючу багатомільйонну колекцію екзотичних спортивних автомобілів престижних брендів Porsche, Ferrari, Lamborghini, Pagani й Bugatti. Наприклад, його Bugatti Chiron Pur Sport 2022 року коштує понад 3 мільйони доларів.

Я не вживаю наркотики, не граю в азартні ігри, я нічого не роблю. Моє єдине хобі – автомобілі,

– зізнався Пурі.

Утім, в історії Пурі, окрім його колекції автомобілів, важливіший інший нюанс – його трудова етика:

Найважливішим для мене було ніколи не здаватися. Ніколи не кидати. Продовжувати працювати. Будьте цілеспрямованими. Записуйте всі свої цілі. Я записую все, що хочу зробити, і дуже багато працюю.

Семмі Пурі та його елітні машини / Фото USA Today