Нацгвардієць з Одещини після поранення підкорив Говерлу на протезі

Михайло Бурдаков родом з Ізмаїла Одеської області, служив у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Під час одного з боїв зазнав поранення – і йому ампутували ліву гомілку.

А проте він продовжує служити, а поруч із цим здійснив свою дитячу мрію – підкорив Говерлу. Про свої міркування й емоції нацгвардієць розповів журналістам.

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Нацгвардієць Михайло Бурдаков на протезі здійнявся на Говерлу

Михайло Бурдаков каже, вирішив стати військовим, щойно здобув вищу освіту, і на це вплинули сімейні обставини. Тож він пішов служити за контрактом.

У день повномасштабного вторгнення росіян чоловік перебував у Чернігівській області в складі 93 ОМБр "Холодний Яр". Далі ж виконувати бойові завдання доводилося на різних напрямках.

Спочатку ми були на Чернігівському напрямку. Потім нас відправили у Харківську область, на Ізюмський напрямок. На той момент це була одна з найгарячіших ділянок фронту,

– згадує Михайло.

Поранення боєць зазнав на Бахмутському напрямку, під час бою за один з опорних пунктів нашої лінії оборони.

Я заходжу в посадку, роблю буквально пару кроків і чую вихід міномета. Тільки роблю крок лівою ногою – вибух. Дивлюсь на ногу і розумію: "Все, я навоювався",

– розповів він.

Лікарям довелося ампутувати ліву гомілку та встановити протез. Але це не заважає Михайлу жити й насолоджуватись життям:

Це потрібно просто "переварити" у себе в голові й зрозуміти, що як раніше більше не буде ніколи. Треба прийняти та жити далі. Життя на цьому не закінчується.

Нацгвардієць з Одещини після поранення підкорив Говерлу / Фото Михайла Бурдакова

А влітку минулого року Михайло здійснив свою дитячу мрію – підкорив Говерлу.

Я пам'ятаю очі всіх людей, які підіймалися. Коли вони побачили, що такий хлопець як я (лисий, бородатий, на протезі) лізе по камінню на Говерлу, мені тільки казали: "Молодець, ти найкращий",

– наголосив військовий.

Нині Бурдаков проходить службу у військовій частині 3058 Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. І планує служити далі, бо "хто, як не ми, буде боронити свою державу, дім, родину та близьких".