Можливо, найбільший з них – це те, що ви не зовсім хочете стосунків. 24 Канал із посиланням на GQ описує кілька способів зрозуміти, чи готові ви зараз до стосунків у парі.

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7 ознак того, що ви не готові до стосунків

Ідея ділитися турбує вас. Вам подобається все таким, яким є. Ваш дім, ваш спосіб життя, ваша рутина. А жодні стосунки не працюють, якщо ви не хочете ділитися, і це стосується як ваших емоцій, так і вашого простору. Вам буде важко мати пару, тому що інша людина буде відчувати себе вийнятою з вашого життя.

Вам подобається все таким, яким є. Ваш дім, ваш спосіб життя, ваша рутина. А жодні стосунки не працюють, якщо ви не хочете ділитися, і це стосується як ваших емоцій, так і вашого простору. Вам буде важко мати пару, тому що інша людина буде відчувати себе вийнятою з вашого життя. Стабільність – це не про вас. Ви відчуваєте, що певною мірою можете впоратися з рутиною, але загалом вам більше до вподоби різноманітність, ніж фіксований графік. А більшість стосунків потребують певного шаблону і стабільності, щоб процвітати.

Ви відчуваєте, що певною мірою можете впоратися з рутиною, але загалом вам більше до вподоби різноманітність, ніж фіксований графік. А більшість стосунків потребують певного шаблону і стабільності, щоб процвітати. Ви не любите пояснювати. Ви любите приймати рішення без консультацій і готові відповідати за наслідки, якщо рішення будуть неправильними. Але якщо перспектива того, що ваші дії хтось засудить, є для вас неприйнятною, а ідея поділитися ними з кимось схожа на "підзвітність", можливо, стосунки не для вас.

Є кілька способів зрозуміти, чи готові ви зараз до стосунків у парі / Фото freepik