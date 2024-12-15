Возможно, самый большой из них – это то, что вы не совсем хотите отношений. 24 Канал со ссылкой на GQ описывает несколько способов понять, готовы ли вы сейчас к отношениям в паре.
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7 признаков того, что вы не готовы к отношениям
- Идея делиться беспокоит вас. Вам нравится все таким, каким есть. Ваш дом, ваш образ жизни, ваша рутина. А никакие отношения не работают, если вы не хотите делиться, и это касается как ваших эмоций, так и вашего пространства. Вам будет трудно иметь пару, потому что другой человек будет чувствовать себя вынутым из вашей жизни.
- Стабильность – это не про вас. Вы чувствуете, что в определенной степени можете справиться с рутиной, но в целом вам больше нравится разнообразие, чем фиксированный график. А большинство отношений требуют определенного шаблона и стабильности, чтобы процветать.
- Вы не любите объяснять. Вы любите принимать решения без консультаций и готовы отвечать за последствия, если решения будут неправильными. Но если перспектива того, что ваши действия кто-то осудит, является для вас неприемлемой, а идея поделиться ими с кем-то похожа на "подотчетность", возможно, отношения не для вас.
Есть несколько способов понять, готовы ли вы сейчас к отношениям в паре / Фото freepik
- У вас есть личные проблемы вроде вредных привычек. Мы все немного сломаны, но это никогда не должно быть препятствием на пути к любви. Но если вы знаете, что у вас за плечами большой эмоциональный рюкзак и он полон плохими привычками, лучше сделать шаг назад. Самопознание в этом случае является лучшим обязательством, чем романтические отношения.
- Вас больше волнуют другие аспекты жизни. Хотя вас привлекает идея отношений, вы знаете, что они никогда не будут вашим приоритетом. Другие вещи важнее – карьера, мечта, уход за членом семьи или благотворительная деятельность и тому подобное. Каким бы ни был этот аспект, вы осознаете, что он настолько важен, что остальное отходит на второй план.
- Больше всего вы цените свободу. Вам нравится перспектива любви и отношений, но вы боитесь брать на себя долгосрочные обязательства. В отношениях вы чувствуете себя связанными, будто вам подрезали крылья. Это хорошо – стремиться к автономии и свободе, и лучшее, что вы можете сделать – прекратить давить на себя.
- Вы предпочитаете одиночество. Это просто то, что вам больше нравится – проводить время с друзьями, случайный секс, значимые связи, но только до конца дня. Человек, к которому вам больше всего нравится возвращаться домой – это вы сами. И это нормально, вам не нужно стесняться того, что вы счастливее в одиночестве. Просто примите это и не принуждайте себя к отношениям.