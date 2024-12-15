Возможно, самый большой из них – это то, что вы не совсем хотите отношений. 24 Канал со ссылкой на GQ описывает несколько способов понять, готовы ли вы сейчас к отношениям в паре.

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7 признаков того, что вы не готовы к отношениям

Идея делиться беспокоит вас. Вам нравится все таким, каким есть. Ваш дом, ваш образ жизни, ваша рутина. А никакие отношения не работают, если вы не хотите делиться, и это касается как ваших эмоций, так и вашего пространства. Вам будет трудно иметь пару, потому что другой человек будет чувствовать себя вынутым из вашей жизни.

Вам нравится все таким, каким есть. Ваш дом, ваш образ жизни, ваша рутина. А никакие отношения не работают, если вы не хотите делиться, и это касается как ваших эмоций, так и вашего пространства. Вам будет трудно иметь пару, потому что другой человек будет чувствовать себя вынутым из вашей жизни. Стабильность – это не про вас. Вы чувствуете, что в определенной степени можете справиться с рутиной, но в целом вам больше нравится разнообразие, чем фиксированный график. А большинство отношений требуют определенного шаблона и стабильности, чтобы процветать.

Вы чувствуете, что в определенной степени можете справиться с рутиной, но в целом вам больше нравится разнообразие, чем фиксированный график. А большинство отношений требуют определенного шаблона и стабильности, чтобы процветать. Вы не любите объяснять. Вы любите принимать решения без консультаций и готовы отвечать за последствия, если решения будут неправильными. Но если перспектива того, что ваши действия кто-то осудит, является для вас неприемлемой, а идея поделиться ими с кем-то похожа на "подотчетность", возможно, отношения не для вас.

Есть несколько способов понять, готовы ли вы сейчас к отношениям в паре / Фото freepik