Ось правильна ранкова рутина, щоб розпочати день продуктивно, творчо та успішно
- Ідеальна ранкова рутина передбачає ранній підйом, встановлення цілей на день, сміх та вправу на зосередженість.
- Ці практики допомагають залишатися продуктивним, покращують настрій та забезпечують спокій на весь день.
Ви знаєте, що перші справи зранку – це почистити зуби, прийняти душ і, скажімо, зробити каву. Усе це ви зазвичай робите, не замислюючись – бо це ваша ранкова рутина.
Але вона може бути кращою – щоб забезпечити ідеальний початок дня. 24 Канал із посиланням на GQ наведе 4 поради, як робити ранкову рутину правильно.
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З цією простою ранковою рутиною ви покращите свої шанси на успіх
Щоб розуміти, як починати день, варто поглянути на людей, які вже багато чого досягли у житті. Білл Гейтс, наприклад, найперше читає новини, іноді пробує щось нове. Це дозволяє йому спрямувати свою увагу та активізувати розум.
Більшість успішних людей мають свої методи. Вони знають, що саме допомагає їм приймати кращі рішення, зберігати концентрацію та чітко мислити. І ось добірка порад щодо цього.
- Завжди вставайте в один і той самий час. Ранній підйом допомагає залишатися продуктивним, дає достатньо часу, щоб опрацювати свій список справ на день без стресу. Також не потрібно поспішати збиратися, а натоміть отримати час для себе. Ви можете розслабитися за чашкою кави, піти на коротку прогулянку або, можливо, зробити якусь домашню роботу, щоб подарувати собі вільний вечір.
- Поставте собі мету на день. Це працює так: сядьте, зробіть кілька глибоких вдихів і встановіть фокус на день. На чому ви хочете зосередитися сьогодні? Що для вас є найбільш важливим? Формулювання наміру щоранку перед роботою може допомогти вам краще узгодити свої дії, зосередитися на пріоритетах, ба більше – з нетерпінням, а не з острахом чекати на день попереду.
- Вдайтеся до чогось, що змусить вас сміятися. Це може здатися дивним, але насправді має кілька переваг. Сміх вивільняє ендорфіни та покращує настрій, тож ви зможете почати день з позитивного настрою. Подивіться смішне відео або серіал, подумайте про те, що приносить вам радість, і додайте це до своєї ранкової рутини.
- Зробіть коротку вправу на зосередженість. Є, мабуть, сотні статей, де написано, що успішні люди щоранку роблять одну річ – медитують. І це правда, банальна зосередженість на своєму диханні та собі допомагає заспокоїтися й обіцяє певний спокій на весь день. Для цього не обов'язково сидіти на місці – ви можете медитувати під час прогулянки або фізичних вправ, просто зосередившись на своєму внутрішньому "я".