А якщо насправді нам не потрібно вибирати конкретний вид тренувань? Що, якби будь-який з них мав однакову здатність змушувати нас спалювати жир і бути у формі?

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Яке тренування спалює найбільше калорій, за новим дослідженням

Саме це стверджує наукове дослідження та професор спортивних наук Бред Шенфельд. В інтерв'ю для Men's Health USA експерт запевнив, що не існує вправи, яка спалює більше калорій, ніж будь-яка інша.

Справа не в тому, що одна вправа може бути краща за іншу, а все залежить від інтенсивності, з якою її виконують, та тривалості тренування. Тобто результат – спалення калорій – залежить більше від інших факторів, ніж від самої вправи.

У дослідженні, в якому проаналізували результати 56 інших досліджень, дійшли висновку, що учасники спалювали однакові калорії незалежно від того, який тип тренування вони обирали.

Не існує вправи, яка спалює більше калорій, ніж інші, і ось чому / Фото freepik

Чому це так? Тому що, каже професор, люди різні та мають різні можливості. Приклад, який він наводить, чудово це пояснює, і він про веслування – начебто один з найкращих видів спорту для швидкого спалювання калорій.

За підрахунками, за 10 хвилин веслування ви можете спалити 122 калорії. Біг протягом 10 хвилин на середній швидкості спалить 93 калорії. Але – що з цього ви можете робити довше?

Як правило, це біг. Тому ви в підсумку спалите більше калорій за допомогою цієї вправи, ніж за допомогою нібито кращої вправи.

кращої вправи. Крім того, чим більше ваше тіло звикло до руху, тим менше воно спалюватиме калорій. Тобто зрештою найважливіше – не вправа, а те, як ви її виконуєте.

Тому обирайте вправи відповідно до свого рівня підготовки й чергуйте їх, щоб ваше тіло не звикало. Не потрібно зациклюватися на умовному топі вправ, тому що якщо ви не можете зробити повне тренування або ваша форма не достатня, це не принесе вам жодної користі в результаті.