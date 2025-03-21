Що робити, якщо така халепа сталася у нашому житті та хочеться її якнайшвидше усунути? 24 Канал завдяки The Art of Manliness має відповідь.
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Як правильно та ефективно долати синці під очима
Ліками проти синця під оком ще у нашому дитинстві найчастіше був пакет із льодом, у гіршому випадку – рушник, змочений у холодній воді. А от у Сполучених Штатах Америки популярним домашнім засобом було студене м'ясо – воно дозволяло охолодити ділянку і зменшити набряк.
Сьогодні ми, на щастя, маємо значно більше інструментів, а головне – більше знань про лікування синців.
У більшості випадків синці під очима не є серйозною проблемою. Але вони можуть сигналізувати й про більш серйозну травму – наприклад, перелом черепа. Тому якщо у вас двоїться в очах, з'являється кров у білій частині очного яблука, є блювання або запаморочення – вам слід негайно звернутися до лікаря.
Але якщо синці під очима з'явилися після незначної травми, ви можете дещо зробити, щоб вони зажили якнайшвидше.
Як позбуватися синців під очима / Ілюстрація The Art of Manliness
Як лікувати синці під очима:
- Кладіть холодний компрес на око на 15 хвилин, і якомога частіше (але не частіше, ніж раз на годину). Робити це доведеться впродовж 1 – 2 днів. Чим швидше ви прикладете компрес після травми, тим менше буде синця і швидше він мине.
- Регулярно перевіряйте, чи не з'явилася кров у білій частині ока. Якщо вона там є, негайно йдіть до лікаря.
- Прийміть протизапальний засіб, щоб зменшити набряк. Уникайте аспірину, який розріджує кров і може погіршити вигляд ока.
- Перейдіть до теплого компресу через 2 дні або після того, як набряк зменшиться.
- М'яко масажуйте ділянку навколо ока, щоб посилити кровообіг і прискорити загоєння. Уникайте масажу, якщо він спричиняє біль.
- Їжте багато ананасів та апельсинів. Вітаміни та ензими допомагають зменшити набряк і синці.