Але поради від Man of Many можуть допомогти вам виглядати ще краще. Тут мовиться лише про те, щоб ви знали абсолютно чітко, як показати себе з найкращого боку.

Дивіться також Щоб добре розпочати день: 6 речей, яких слід категорично уникати робити, коли ви прокидаєтеся

Опануйте свою усмішку та ліву сторону

Це може здатися парадоксальним, але природна усмішка вимагає багато зусиль. Щойно ви опануєте її, то приєднаєтеся до легіону чоловіків, які просто випромінюють позитивні флюїди. Якщо ви хочете мати гарний вигляд на фотографіях, пошук своєї ідеальної усмішки – чудовий початок. Ось дві короткі підказки:

Забудьте, що ви коли-небудь чули слово "сир" (принаймні в тому, що стосується фото). А використовуйте слова, які піднімуть куточки ваших губ, не розтягуючи рот до незручної крайності. Наприклад, "ківі".

Залишайтеся максимально розслабленим й подумайте про те, що вас розсмішить. Чим природнішою буде усмішка, тим кращим вийде фото.

Це може здатися парадоксальним, але природна усмішка вимагає багато зусиль / Фото freepik

Також показуйте свою ліву сторону більше, ніж праву. Це може здатися смішним, але нещодавні дослідження показали, що ліва сторона вашого обличчя зазвичай більш приваблива, ніж права. Та якщо й відкинути дослідження, більшість людей скажуть вам, що позувати під кутом краще, ніж прямо. А це означає, що вам все одно доведеться обирати сторону.

Тримайте голову під невеликим нахилом і не під прямим світлом

Більшість моделей можуть вам сказати, що нахил – це все. Чоловіки не так часто про це згадують, але правда в тому, що погляд прямо в камеру може відштовхувати, а невеликий нахил на три чверті може значно покращити ситуацію, додавши щедрий вимір вашим рисам і виразам обличчя.

Щодо світла, все ж варто уникати прямих сонячних променів чи фотографування з прямим спалахом, коли ви позуєте. Різке пряме світло може призвести до утворення жорстких тіней або просто зробити вашу шкіру непривабливою. Шукайте м'яке світло, яке приховує недоліки та, як правило, робить фотографії красивішими.

Більшість моделей можуть вам сказати, що нахил – це все / Фото fxquadro@freepik

Вивчайте старі фото, шукайте закономірності, але будьте собою

Якщо ви соціально активні, це означає, що в цю хвилину в мережі висять не менше тисячі ваших фото, більшість з яких – на відстані кількох кліків або свайпів. Перегляньте ці фото та виокремте ті, на яких у вас найкращий вигляд. Подивіться, чи зможете ви знайти якісь закономірності між вашими хітами, і використовуйте ці закономірності в майбутньому.

Але не забувайте, що бути собою – завжди найкраща порада. Не брешіть перед камерою і не нав'язуйте собі якийсь хитромудрий образ. Краще розслабтеся і дозвольте камері фіксувати вас у чесному і виразному стані. І не бійтеся спілкуватися з фотографом. Все, що допоможе вам розслабитися і поводитися більш природно, сприятиме кращим фотографіям.

Не забувайте, що бути собою – завжди найкраща порада / Фото freepik

Будьте грайливим і зробіть очі яскравими

Уявіть, як дівчина вашої мрії вперше дивиться на вашу фотографію. А тепер уявіть, як вона тепло сміється. Звучить багатообіцяюче, чи не так? Тож не забувайте бути грайливим і веселим, позуючи для фото. Це просто неймовірно, наскільки більш привабливим ви будете здаватися в результаті.

Також дуже важливі очі, однак знайти ідеальний погляд може бути непросто. Коротка порада – освіжіть очі безпосередньо перед фотографуванням. Для цього ви можете потримати їх заплющеними, а потім розплющити, або відвести погляд убік, а потім повернутись назад. Також тримайте погляд у бік найближчого джерела світла, щоб надати їм глибшого сяйва.

Не забувайте бути грайливим і веселим, позуючи для фото / Фото freepic.diller@freepik

Догляд і одяг

Догляд за собою давно для чоловіків не є чимось зайвим. Не будьте тим хлопцем, який на кожній фотографії схожий на каучсерфера з 90-х. Будьте чоловіком, який має такий вигляд, ніби йому подобається вставати з ліжка вранці й зустрічати новий день з першим промінням сонця.

Так само й сучасний гардероб важливий – він допоможе вам досягти успіху і в житті, і на фото. Переконайтеся, що ви добре одягнені на всіх фотографіях, які ви робите, адже ви ніколи не знаєте, хто може їх побачити.