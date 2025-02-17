У рубриці "Ви соромились – ми спитали" 24 Канал спілкуватиметься з представниками різних професій. Ми ставитимемо їм ті запитання, які б хотіли ви, але не могли наважитись. Цього разу ми поставили кілька дурнуватих питань, натхненних мемами та кумедними картинками з мережі, тренеру. Спойлер: просто придбати абонемент у зал недостатньо, щоб отримати омріяні шість кубиків преса.

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Ми поспілкувались з Сергієм Васильченком, відомим у мережі як "Тренер з тату". Шанувальникам Сергія можемо з упевненістю сказати, що він у шапці і поїв!

Чи можна швидко накачатись, споживаючи лише грудку і яйця

Якщо я просто куплю абонемент у спортзал і покладу його в гаманець, калорії самі почнуть згоряти?

Мені здається, що саме так багато клієнтів розмірковують: "Я зараз з'їжджу, куплю абонемент в зал, і все, моє життя зміниться". Але це так теж не працює. Було б, звичайно, класно, якби калорії починали танути на очах, щойно ви відкриваєте гаманець і показуєте абонемент. Але ні, дива не трапиться.

Насправді для того, щоб калорії почали згорати, потрібно щось робити. Звичайно, можна просто лежати, і для лежання, для базового метаболізму нам також потрібні калорії, але це так трошечки не працює. Є багато досліджень, які підтверджують те, що для збільшених витрат бажано робити фізичну активність.

Як швидко я можу накачатися, якщо їстиму тільки курячу грудку та яйця? Чи реально стати таким, як Шварценеггер, за два тижні?

Ех, знов цей Арні. Для того, щоб бути як Арні, потрібно фігачити так тяжко і так довго, і харчуватись не тільки курячою грудкою і яйцями, скажімо так. Якщо ви плануєте їсти лише грудку та яйця, і вірити, що за 14 днів станете next level, як Арні, то сорі, це працює, мені здається, тільки в приколах і мемах.

Ну давайте так, серйозний прогрес для кожного свій. І кожен уявляє свої якісь показники, результати і форму мрії.

Але у будь-якому випадку для цього потрібна кропітка робота, раціон, методичність, стратегічність і нудно це все робити, зациклено по колу. Потрібні місяці регулярних тренувань і збалансованого харчування, це якщо коротко.

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Сміх дійсно може накачати прес?

Якщо я їстиму торт у спортивному костюмі, чи допоможе мені це спалювати калорії швидше?

Допоможе, якщо в цьому спортивному костюмі ще робити випади, або присідання, або бігати. Тоді так, допоможе. Але, на жаль, еластичні штани не здатні знищувати калорії разом з тістечком, і це було б занадто круто, аби бути правдою.

Фізіологія така, що ти спалюєш калорії, коли м'язи реально працюють, а не просто, коли ти в спортивній формі і їси тістечко. Звичайно, коли їси тістечко, м'язи теж працюють, але це трошечки не те.

Чи правда, що м'язи можна накачати, просто уявляючи, як я качаюся?

Ну, якби це дійсно так працювало, то, мені здається, світові бодибілдери та і спортсмени загалом зекономили б купу часу та грошей на абонементах в зали і на фітнес-тренерах, або взагалі на профільних тренерах. Уявна візуалізація може допомогти з нейронно-м'язовим зв'язком. Тобто, дійсно, таке може бути дотично, буде покращуватись нейронно-м’язовий зв'язок, тобто це зв'язок мозку і м'язів.

Але по-справжньому м'язові волокна ростуть тільки від реальної роботи з обтяженням. Ну, або це може бути вага власного тіла, або додаткове спорядження. Тому м'язи потрібно качати, а не уявляти.

Чи можна накачати прес, якщо сміятися 30 хвилин на день?

Так, останнє. Сміх дійсно задіює м'язи живота. Ми всі це відчуваємо, коли сміємося. Але, на жаль, не настільки, щоб намалювати 6 кубиків. Загалом для того, щоб намалювати 6 кубиків на своєму тілі, потрібно що? Прес робиться на кухні. Потрібно переглядати свій раціон.

Але 30 хвилин щирого сміху на день, наприклад, точно покращить настрій і трохи допоможе зі спалюванням калорій. Тому що це також витрати.

Тому, звичайно, сміятись можна, і нехай всі тільки те і роблять, що сміються. Але це не допоможе в накачуванні преса. Тому тільки раціон, тільки тренування, і тільки повторити два пункти.



Вам не дуже видно, але Сергій тут усміхається / Фото надане Сергієм Васильченком

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