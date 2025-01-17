Викиньте негайно: ці аксесуари можуть накликати безгрошів'я на чоловіків
- Езотерики радять чоловікам позбутися зношеного гаманця, дешевих каблучок, ременя з пошкодженою пряжкою, годинника зі зламаним механізмом і аксесуарів, подарованих незнайомцями, щоб уникнути безгрошів'я.
- Зношений або пошкоджений аксесуар може заважати фінансовому успіху, тому важливо підтримувати їх у гарному стані або замінювати на нові.
Наше життя буквально окутане цілою низкою забобонів і прикмет. Деякі з них стосуються речей, яких варто позбутись, щоб не накликати на себе безгрошів'я.
У цьому матеріалі 24 Канал розповість вам, яких аксесуарів слід позбутись чоловікам. Якщо цього не робити, то не варто дивуватись, що у вас не водитимуться гроші.
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Зверніть увагу! Ви не зобов'язані вірити у ці прикмети. Але не варто їх ігнорувати. Придивіться, можливо, ігнорування цих забобонів стоїть на шляху вашому успіху у житті.
Зношений гаманець
Придивіться до свого гаманця. Якщо він зношений, обтертий або навіть має дірки, – позбудьтесь його. Езотерики наголошують, що гроші мають бути у порядку. І мовиться не лише про правильне їх складання, а й про місце, де вони зберігаються. Тому старий гаманець слід поміняти на новий, щоб не було "витоку грошей".
Дешеві каблучки та підробки
Ясна річ, іноді хочеться вразити когось яскравим аксесуаром. Але езотерики наголошують, що носити дешеві каблучки, які є підробками на дорогу ювелірку, – не найкраща ідея. Таким чином ви можете притягувати до себе нестабільні заробітки, а також невеликі гонорари. Краще купити один красивий перстень, який підкреслюватиме ваш образ, ніж мати безліч брязкалець.
Ремінь з пошкодженою пряжкою
Також слід потурбуватись, щоб ваш ремінь був презентабельним. Якщо пряжка трішки пошкоджена – понесіть її на ремонт. Також можна почистити її, щоб вона відновила свій блиск. Езотерики кажуть, що пряжка працює як магніт для грошей. Якщо ж вона трішки побита – є ймовірність, що фінансові потоки не притягуватимуться до вас.
Годинник зі зламаним механізмом
Стосується це тих, хто носить механічні годинники. Потурбуйтесь про те, щоб механізм був справним. Якщо ж годинник пізнить або узагалі не працює, то це може накликати безгрошів'я. Ви втрачаєте не лише свій час, а й гроші. Тому ніяких поламаних годинників.
Аксесуари, подаровані незнайомцями
Езотерики також наголошують, що слід бути обережним з аксесуарами, подарованими вам незнайомцями. Їх узагалі краще викинути, або ж залишати вдома. Але якщо ж ви їх узяли, то головне – не носити їх з собою на постійній основі. Вони можуть мати зворотний ефект – відштовхувати гроші від вас. Тому рандомні аксесуари від незнайомців – геть з вашого повсякденного життя.
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Пам'ятайте, що ви можете впливати на своє фінансове становище. Тому, якщо хочете, щоб у вашому житті водились гроші, не ігноруйте ці забобони.