Викиньте негайно: ці аксесуари можуть накликати безгрошів'я на чоловіків

Наше життя буквально окутане цілою низкою забобонів і прикмет. Деякі з них стосуються речей, яких варто позбутись, щоб не накликати на себе безгрошів'я.

У цьому матеріалі 24 Канал розповість вам, яких аксесуарів слід позбутись чоловікам. Якщо цього не робити, то не варто дивуватись, що у вас не водитимуться гроші.

Варте уваги Від цієї фінансової звички вам потрібно відмовитися у 2025 році

Зверніть увагу! Ви не зобов'язані вірити у ці прикмети. Але не варто їх ігнорувати. Придивіться, можливо, ігнорування цих забобонів стоїть на шляху вашому успіху у житті.

Зношений гаманець

Придивіться до свого гаманця. Якщо він зношений, обтертий або навіть має дірки, – позбудьтесь його. Езотерики наголошують, що гроші мають бути у порядку. І мовиться не лише про правильне їх складання, а й про місце, де вони зберігаються. Тому старий гаманець слід поміняти на новий, щоб не було "витоку грошей".

Потурбуйтесь, щоб гаманець не був зношеним / Фото halayalex

Дешеві каблучки та підробки

Ясна річ, іноді хочеться вразити когось яскравим аксесуаром. Але езотерики наголошують, що носити дешеві каблучки, які є підробками на дорогу ювелірку, – не найкраща ідея. Таким чином ви можете притягувати до себе нестабільні заробітки, а також невеликі гонорари. Краще купити один красивий перстень, який підкреслюватиме ваш образ, ніж мати безліч брязкалець.

Ремінь з пошкодженою пряжкою

Також слід потурбуватись, щоб ваш ремінь був презентабельним. Якщо пряжка трішки пошкоджена – понесіть її на ремонт. Також можна почистити її, щоб вона відновила свій блиск. Езотерики кажуть, що пряжка працює як магніт для грошей. Якщо ж вона трішки побита – є ймовірність, що фінансові потоки не притягуватимуться до вас.

Годинник зі зламаним механізмом

Стосується це тих, хто носить механічні годинники. Потурбуйтесь про те, щоб механізм був справним. Якщо ж годинник пізнить або узагалі не працює, то це може накликати безгрошів'я. Ви втрачаєте не лише свій час, а й гроші. Тому ніяких поламаних годинників.

Потурбуйтесь, щоб годинник працював / Фото freepik.diller

Аксесуари, подаровані незнайомцями

Езотерики також наголошують, що слід бути обережним з аксесуарами, подарованими вам незнайомцями. Їх узагалі краще викинути, або ж залишати вдома. Але якщо ж ви їх узяли, то головне – не носити їх з собою на постійній основі. Вони можуть мати зворотний ефект – відштовхувати гроші від вас. Тому рандомні аксесуари від незнайомців – геть з вашого повсякденного життя.

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Пам'ятайте, що ви можете впливати на своє фінансове становище. Тому, якщо хочете, щоб у вашому житті водились гроші, не ігноруйте ці забобони.