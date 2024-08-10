Як не варто знайомитися з дівчиною: фрази, від яких можна надірвати животи

Знайомства – це справжнє мистецтво, яке вимагає не тільки впевненості, а й творчого підходу. Втім, іноді цей "творчий підхід" може вилитися у щось геть непередбачуване.

А все тому, що ми надто сильно намагаємося справити враження або запам'ятатися з першого погляду – і перегинаємо палицю. Як наслідок – опиняємося у крінжовій ситуації.

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Це смішно, але краще вигадати щось інше: фрази, якими не варто починати знайомство

Іноді в голові виникають фрази, які здаються оригінальними, але насправді можуть викликати тільки сміх або збентеження. Погляньмо, що саме варто залишити для стендапу, а не використовувати як вступ до знайомства.

Іноді ми надто сильно намагаємося справити враження – і перегинаємо палицю / Фото freepik

Ось кілька фраз, якими не варто починати розмову. Вони навряд чи допоможуть познайомитися з дівчиною, але точно подарують комусь усмішку:

Ти що, Wi-Fi? Бо я відчуваю зв'язок!

У тебе часом немає карти? Бо я заблукав у твоїх очах.

Ти, мабуть, втомилася… Бо весь день бігала в моїх думках.

Якби ти була овочем, то огірочком… Тому що ти така свіженька!

Тебе звати Google? Бо ти маєш все, що я шукав.

Ти що, феєрверк? Бо щоразу, як на тебе дивлюся, у мене в серці вибух.

Можна мені сфотографувати тебе, щоб показати Святому Миколаю, чого я хочу на Різдво?

Ти віриш у любов з першого погляду, чи мені треба пройти повз тебе ще раз?

У тебе є ім'я, чи можна називати тебе просто Моєю Дівчиною?

Якби краса була злочином, ти б уже відбувала довічне!

Усі ці фрази скоріше викличуть сміх, ніж стануть початком серйозної розмови. Хоча, можливо, саме це і стане вашою родзинкою!