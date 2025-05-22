Втім, якщо ви у цій справі новачок, то з чогось потрібно починати. І тому 24 Канал пропонує звернути увагу на найпопулярніші у всьому світі чоловічі парфуми. Можливо, серед них є той аромат, який припаде до душі вам і відмінно доповнить ваш образ!

Варте уваги Міфи про чоловічі парфуми: у що не варто вірити та що насправді має значення

Dior Sauvage Eau de Parfum



Dior Sauvage Eau de Parfum / Фото Dior

Чим особливий аромат? Перед нами свіжий пряний аромат, у якому відчуються ноти бергамота, перцю, амброксану, а також ванілі. Цей парфум вдало поєднує мужню елегантність та природну свіжість. Він створює універсальний і стійкий шлейф. А бестселером він залишається завдяки своїй універсальності, а також харизмі.

Для кого цей парфум? Для чоловіків від 25 до 45 років. Тих, хто цінує впевненість та сучасний стиль. Цей аромат ідеально підійде для тих, хто хоче вражати усіх навколо без надмірної нав'язливості.

До слова! Цей аромат – улюблений парфум Еммануеля Макрона. Кажуть, він використовує його у "промислових кількостях".

Де можна носити цей парфум? Його можна наносити перед походом до офісу, ділових зустрічей або ж неформальних вечер. А також він підійде для романтичних побачень. Ідеально носити Dior Sauvage (Eau de Parfum) весною та восени.

Chanel Egoiste Platinum



Chanel Egoiste Platinum / Фото Profistyle

Чим особливий аромат? Перед нами деревний аромат, який виділяється нотами лаванди, розмарину, герані та моху. Парфум – елегантна класика у флаконі, яка має чисте та ненав'язливе звучання. І цей аромат чудово підкреслює діловий стиль.

Для кого цей парфум? Його можуть обирати чоловіки, віком від 30 до 50 років. Ті, кому до вподоби стримана вишуканість. Він чудово підходить для професіоналів та тих, хто має на меті продемонструвати свою відданість.

Де можна носити цей парфум? Це ще один чудовий аромат для офісу, ділових переговорів, а також формальних заходів. Носити його рекомендують весною та влітку.

Hermès Terre d’Hermès Eau de Toilette



Hermès Terre d’Hermès Eau de Toilette / Фото Hermès

Чим особливий аромат? Маємо землистий деревний аромат, у якому відчуваються ноти грейпфрута, перцю, ветивера, а також кедру. Цей парфум уособлює зв'язок з природою. Цього досягають завдяки вмілому поєднанню цитрусових і глибині деревних акордів.

Для кого цей парфум? А він уже для трішки старшої аудиторії – від 30 до 55 років. Тих, для кого свобода, інтроспективність та стиль – не просто слова. Цей аромат для тих, хто прагне мати універсальний парфум у своїй колекції.

Де можна носити цей парфум? Його можна обирати для повсякденного носіння, роботи або ж неформальних зустрічей з колегами та друзями. Аромат найкраще розкриває себе як навесні, так і восени.

Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum



Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum / Фото Jean Paul Gaultier

Чим особливий аромат? Це вже пряний східний аромат, який виділяється нотами кардамону, лаванди, ванілі та ірису. Перед нами – сучасна інтерпретація класичного Le Male. Вона має теплий, чуттєвий і стійкий шлейф.

Для кого цей парфум? Його можуть носити чоловіки від 20 до 40 років. Він для тих, хто прагне привертати до себе максимум уваги. Для тих, хто обожнює випромінювати харизму. Ідеальний носій цього аромату – упевнений у собі чоловік.

Де можна носити цей парфум? Якщо попередні годились для офісних буднів, то цей наносити перед роботою не варто. Натомість обирайте його, коли вибираєтесь на вечірку, романтичне побачення або неформальний захід після роботи. Він досить важкий, тому краще носити його восени та взимку.

Tom Ford Ombré Leather



Tom Ford Ombré Leather / Фото Tom Ford

Чим особливий цей аромат? Перед нами шкіряний унісекс-аромат. Він виділяється нотами жасмину, шкіри, кардамону та амбри. У цьому парфумі поєднується чуттєвість з брутальністю. І це дозволяє робити розкішний і незабутній шлейф.

Для кого цей парфум? Його сміливо можуть носити чоловіки від 25 до 50 років. Він для тих, хто прагне розкоші та індивідуальності. Його можуть носити ті, хто не боїться виділятись серед інших чоловіків.

Де можна носити цей парфум? Він також ідеально підходить для вечірніх заходів. Обирайте його для романтичних вечер, концертів або урочистих подій. Перед нами ще один сильний аромат, тому найкраще його носити як восени, так і взимку.

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Який би парфум ви не обирали, спочатку протестуйте його на шкірі. Пам'ятайте, що хімія вашого тіла впливає на те, як зазвучить аромат. Ми зосередили увагу на тих парфумах, які стали справжніми бестселерами. І, можливо, один із них стане вашим фаворитом.