Досвідчені водії завжди тримають у бардачку зубну щітку, і ось чому

Звичайно ж, зубну щітку краще використовувати за призначенням. Але є кілька моментів, коли вона може суттєво полегшити життя водіям.

Ба більше, вона може допомогти продовжити термін експлуатації автомобіля. 24 Канал з посиланням на видання "Автопілот" розповість, як досвідчені водії використовують зубну щітку. Ці поради вам однозначно стануть у пригоді!

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Зубна щітка для прибирання салону

Передовсім зубну щітку можна використовувати для очищення решітки вентиляції на панелі управління. Пил і бруд з легкістю накопичуються між ламелями. Відтак, в салоні погіршується циркуляція повітря, а також можуть виникати неприємні аромати.

Що зробити? Легко змочіть зубну щітку та додайте м'який мийний засіб. Акуратними рухами видаляємо забруднення, щоб не пошкодити м'який пластик.

Також зверніть увагу стикам дверних ручок і замкам. Там може накопичуватись досить агресивна суміш з дорожньої солі, піску, а також вологи. Цей "коктейль" може спричинити появу корозії. Тож, візьміть до рук зубну щітку, щоб вичистити зі стиків і щілин застарілі відкладення, які з часом можуть завдати чимало клопотів.

Приділіть увагу кнопкам на кермі, а також центральній консолі. Там і жирні сліди від пальців, і залишки їжі та напоїв. Як наслідок – можуть залипати кнопки, що створюватиме дискомфорт під час керування транспортним засобом.

Що зробити? Змочіть зубну щітку у спиртовому розчині. Це не лише знежирить поверхню, а й допоможе позбутись дрібного сміття.



Вичистіть бруд, а потім протріть ганчіркою / Фото freepik

Зверніть увагу! Якщо кермо зі шкіри, то варто віддати перевагу м'якій щетині. Вона очищуватиме руль без подряпин, які можуть зіпсувати зовнішній вигляд.

А ще зубна щітка допоможе очистити салонні килимки. З її допомогою можна позбутись бруду як на гумових, так і текстильних виробах. Використайте її, щоб вимітати пісок і дрібні камінці. Якщо килимки знімаються, то варто спочатку їх промити з допомогою мильного розчину. І лише після цього братись за зубну щітку для вимітання бруду, який буквально вріс.

Зубна щітка для прибирання простору під капотом

Так-так, для цього також можна взятись за зубну щітку. Передовсім варто звернути увагу на клеми акумулятора, які мають властивість з часом окислюватись та покриватись білим нальотом. Що з цим робити? Видаляємо корозію з допомогою щітки, змоченої у розчині харчової соди та води.

Також щітка допоможе очистити свічкові колодязі, повітряні фільтри й інші дрібні деталі. У цих місцях потрібно бути максимально обережним.

Але це ще не все. Візьміть зубну щітку, щоб навести лад на гумових ущільнювачах дверей і скла. Вони можуть втратити свою еластичність через те, що накопичується бруд. Видаляйте забруднення з допомогою зубної щітки з силіконовим мастилом. Такий підхід не лише поверне чистоту, а й дозволить гумі відновити свою гнучкість.

Крім того, зубна щітка допоможе чистити напрямні кріплення, замки та інші клямки у багажнику. Також не соромтесь братись за неї, щоб чистити автомобільну гуму та диски.

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Головне – пам'ятайте про те, що не може бути одна зубна щітка, якою ви чистите авто як всередині, так і ззовні. Їх має бути кілька, краще – промарковані, сховані в окремі футляри. Спробуйте! Зубна щітка допоможе не лише підтримувати авто у чистоті, а й заощадити чимало грошей.