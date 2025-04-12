Опытные водители всегда держат в бардачке зубную щетку, и вот почему

Конечно же, зубную щетку лучше использовать по назначению. Но есть несколько моментов, когда она может существенно облегчить жизнь водителям.

Более того, она может помочь продлить срок эксплуатации автомобиля. 24 Канал со ссылкой на издание "Автопилот" расскажет, как опытные водители используют зубную щетку. Эти советы вам однозначно пригодятся!

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Зубная щетка для уборки салона

Прежде всего зубную щетку можно использовать для очистки решетки вентиляции на панели управления. Пыль и грязь с легкостью накапливаются между ламелями. Поэтому, в салоне ухудшается циркуляция воздуха, а также могут возникать неприятные ароматы.

Что сделать? Легко смочите зубную щетку и добавьте мягкое моющее средство. Аккуратными движениями удаляем загрязнения, чтобы не повредить мягкий пластик.

Также обратите внимание стыкам дверных ручек и замкам. Там может накапливаться достаточно агрессивная смесь из дорожной соли, песка, а также влаги. Этот "коктейль" может вызвать появление коррозии. Поэтому, возьмите в руки зубную щетку, чтобы вычистить из стыков и щелей устаревшие отложения, которые со временем могут нанести немало хлопот.

Уделите внимание кнопкам на руле, а также центральной консоли. Там и жирные следы от пальцев, и остатки еды и напитков. Как следствие – могут залипать кнопки, что будет создавать дискомфорт во время управления транспортным средством.

Что сделать? Смочите зубную щетку в спиртовом растворе. Это не только обезжирит поверхность, но и поможет избавиться от мелкого мусора.



Вычистите грязь, а затем протрите тряпкой / Фото freepik

Обратите внимание! Если руль из кожи, то стоит отдать предпочтение мягкой щетине. Она будет очищать руль без царапин, которые могут испортить внешний вид.

А еще зубная щетка поможет очистить салонные коврики. С ее помощью можно избавиться от грязи как на резиновых, так и текстильных изделиях. Используйте ее, чтобы выметать песок и мелкие камешки. Если коврики снимаются, то стоит сначала их промыть с помощью мыльного раствора. И только после этого браться за зубную щетку для выметания грязи, которая буквально вросла.

Зубная щетка для уборки пространства под капотом

Да-да, для этого также можно взяться за зубную щетку. Прежде всего стоит обратить внимание на клеммы аккумулятора, которые имеют свойство со временем окисляться и покрываться белым налетом. Что с этим делать? Удаляем коррозию с помощью щетки, смоченной в растворе пищевой соды и воды.

Также щетка поможет очистить свечные колодцы, воздушные фильтры и другие мелкие детали. В этих местах нужно быть максимально осторожным.

Но это еще не все. Возьмите зубную щетку, чтобы навести порядок на резиновых уплотнителях дверей и стекол. Они могут потерять свою эластичность из-за того, что накапливается грязь. Удаляйте загрязнения с помощью зубной щетки с силиконовой смазкой. Такой подход не только вернет чистоту, но и позволит резине восстановить свою гибкость.

Кроме того, зубная щетка поможет чистить направляющие крепления, замки и другие защелки в багажнике в багажнике. Также не стесняйтесь браться за нее, чтобы чистить автомобильную резину и диски.

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Главное – помните о том, что не может быть одна зубная щетка, которой вы чистите авто как внутри, так и снаружи. Их должно быть несколько, лучше – промаркированные, спрятанные в отдельные футляры. Попробуйте! Зубная щетка поможет не только поддерживать авто в чистоте, но и сэкономить немало денег.