І якщо ви звикли до того, щоб тримати їх на балконі, то слід від цього відмовитись раз і назавжди. 24 Канал з посиланням на видання "Автопілот" розповість, чому небезпечно зберігати покришки у цьому місці.

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Чому небезпечно зберігати покришки на балконі



Передовсім слід пам'ятати, що до складу автомобільної гуми входять хімічні речовини, які вважаються потенційно шкідливими. Зокрема, у них містяться ароматичні масла, бензопірен і цинк, а також мікрочастинки, які утворюються під час зношування гуми. Вони накопичуються у протекторі та порах покришки, легко здіймаються у повітря та можуть потрапляти у ваш організм під час вдихання.



Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) у 2003 році проводило дослідження. Його результати дозволили звернути увагу на співробітників шинного виробництва. Як з'ясувалось, серед них рівень захворювань дихальної та кровоносної систем був у 10 разів більшим за середній. Відтак, ні в якому разі не думайте зберігати гуму в оселі, зокрема, біля продуктів.



Відкритий балкон тут точно не підійде. Ультрафіолет, волога та перепади температури – теж не найкращі друзі для гуми. Їхні впливи можуть пришвидшити старіння покришок, стати причиною втрати еластичності та появи тріщин.



Правда, є умови, за яких зберігати колеса на балконі або лоджії можна. Для цього потрібно, щоб:



приміщення було не лише сухим, а й з доброю вентиляцією;

самі колеса мають бути чистими, а також сухими та запакованими або у чохли, або у мішки;

біля покришок не має бути продуктів або джерел обігрівачів.



Важливо потурбуватись про правильне зберігання покришок / Фото standret

Як зберігати покришки, щоб служили довше



Якщо шини мають профіль до 205 міліметрів, то їх можна сміливо зберігати у горизонтальному положенні. Ви можете викласти їх у стопку до двох метрів висотою.



Якщо покришки ширші, то від цього методу краще відмовитись. Причина проста: тиск може стати причиною деформації гуми. У такому разі краще використовувати вертикальні стелажі з опорами.



Важливо також кожні 3 – 4 тижні перевертати шини. Це дозволить уникнути деформації покришок у місцях, де вони контактують з поверхнею.



Альтернативний спосіб зберігання



У випадку, якщо ваша лоджія або балкон герметично засклені чи у приміщенні висока вологість – відмовтесь від ідеї зберігання покришок. Краще звернутись до найближчого шинного центру, щоб залишити там на сезон колеса. Зауважимо, що подібні послуги також надають СТО та шиномонтажі.

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Важливо потурбуватись про правильне зберігання покришок, щоб перед початком нового сезону не було несподіванок. Пам'ятайте, що хороша та надійна гума дозволять вам безпечніше пересуватись містом.