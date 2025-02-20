Так, експерти компанії Locking Wheelnuts Removed поділились правилом "трьох секунд", пише 24 Канал з посиланням на The Mirror. З його допомогою двигун вашого автомобіля зможе прожити удвічі довше.

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Як продовжити ресурс роботи двигуна

Експерти, за спиною яких багаторічний досвід розв'язання механічних загадок, з задоволенням поділились секретом. Вони зауважили, що цей момент часто ігнорують, через що ресурс роботи двигуна скорочується.

Так у чому ж секрет? Слід запустити двигун авто і зачекати три секунди, після чого можна рушати з місця. Цієї незначної паузи буде достатньо, щоб мастило циркулювало по двигуну, змащуючи ключові деталі. Мовиться про колінчастий вал, розподільний вал і клапанний механізм.

Важливо розуміти, що взимку олива, через низьку температуру, тече повільніше. Відтак, цей етап стає ще важливішим. І ці, здавалося б, мізерні три секунди дозволять належним чином змастити деталі, мінімізуючи їхнє тертя та зношування. Якщо ж проігнорувати цей момент, то можна завчасно пошкодити двигун, влетівши у чималу копійку.

Що буде, якщо не чекати три секунди

Результати автомобільних досліджень свідчать про те, що двигуни авто зазнають найбільшого зношування у перші моменти після запуску. Це відбувається, коли олива ще не встигла повністю досягнути життєво важливих деталей. Унаслідок цього виникає:

Підвищене тертя. Відсутність належного змащення спричиняє тертя механізмів, через що вони швидше зношуються.

Відсутність належного змащення спричиняє тертя механізмів, через що вони швидше зношуються. Перегрів. Брак мастила спричиняє швидший нагрів компонентів, через що знижується їхня ефективність та термін служби.

Брак мастила спричиняє швидший нагрів компонентів, через що знижується їхня ефективність та термін служби. Зниження продуктивності двигуна. Якщо не прогрівати двигун, то з часом стикнетесь зі зниженням паливної ефективності, а також неналежною його роботою.

Трьох секунд достатньо, щоб олива розподілилась / Фото freepik

Чому важлива моторна олива

Основна її функція проста – зменшити тертя деталей та їхнє зношування. Вона створює тонку плівку між рухомими частинами. Втім, якщо олива холодна або не встигла розподілитись, вона не зможе ефективно захистити двигун. Так, сучасні синтетичні оливи розтікаються краще, але і їм необхідно трішки часу, щоб досягнути максимальної ефективності.

Що зробити, щоб двигун служив довше

Правило "трьох секунд" – не єдине, що ви можете зробити, щоб двигун вашого авто прослужив якомога довше. Також слід пам'ятати про належне його обслуговування.