Існує ціла низка причин, через які в салоні автомобіля з'являється сирість. Найважливіше – побороти причини. Якщо це неможливо, то слід потурбуватись про те, щоб прибрати зайву вологу. 24 Канал, посилаючись на портал Sante, розповість вам, як це зробити. Для цього вам знадобляться копійчані засоби!

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1. Сіль

Сіль чудово поглинає вологу. Взимку вона буде дуже корисною. В ідеалі, ви повинні тримати її в герметичному пластиковому контейнері. Там вона не намокне,

– пояснює автоексперт.

Зауважимо, що деякі водії мають звичку насипати сіль у полотняні мішечки або ж шкарпетки. Їх прив'язують до вікон. Крім того, сіль може стати у пригоді, якщо ви не можете рушити через лід на дорозі. Її рекомендують посипати спереду та ззаду кожного з коліс.

2. Котячий наповнювач

Зауважимо, що запітніле лобове скло не лише дратує, а й може бути небезпечним. Щоб мінімізувати ризики, слід скористатись ще одним копійчаним засобом. Мовиться про котячий наповнювач, який ми насипаємо у шкарпетки.

У чому полягає ідея? А в тому, що котячий наповнювач здатний увібрати в себе зайву вологу, яка стає причиною появи конденсату.

Віддавайте перевагу наповнювачам, які не мають гранул, що злипаються, – вони, здається, працюють краще, ніж традиційні наповнювачі,

– каже експерт.

Скористайтесь котячим наповнювачем / Фото freepik

3. Харчова сода

Можна також скористатись засобом, який популярний у побуті. За допомогою соди також можна легко видалити зайву вологу з салону вашого авто. Крім того, вона – економічний і екологічний засіб, який позбавить вас клопотів.

Насипте соду у миску та залиште у закритому авто. Через деякий час вона не лише поглине зайву вологу, а й прибере неприємні запахи, які можуть бути у салоні.

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Скористайтесь цими хитрощами, щоб позбутись зайвої вологи з салону вашого авто. Це не лише про комфорт, а й про безпеку та здоров'я!