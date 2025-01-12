Оскільки вночі стійкий мороз, то зранку на водіїв очікує не надто приємний ритуал. Потрібно витратити трохи часу, щоб розморозити лобове скло. Але, як пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star, усе можна виправити.

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Чайні пакетики проти обмерзання скла

Щоб уникнути сумної затримки, Бен Пітчер, водій з компанії DPF Experts, яка спеціалізується на очищенні сажових фільтрів, радить зберігати пакетики чаю на панелі приладів.

Його порада: "Чайні пакетики, особливо чорний або зелений чай, є природними абсорбентами вологи. Якщо ви покладете їх у машину, це допоможе зменшити утворення конденсату, особливо в холодні місяці".

Він зауважив, що чайні пакетики не такі потужні, як професійні осушувачі. Водночас вони є дешевим, екологічним рішенням, яке допоможе усунути незначну вологість.

Це може викликати сміх, але чорний і зелений чай чудово поглинають вологу. І це означає, що вони можуть усунути вологість у вашій машині, щоб мінімізувати намерзання вночі.

Для першокласної ефективності водіям слід розкласти кілька пакетиків навколо лобового скла, наприклад, на приладовій панелі, а деякі кмітливі водії клянуться вже використаними пакетиками чаю.

Чайні пакетики позбавлять зайвої вологи всередині авто / Фото freepik

Звернімо увагу! Пакетики чаю не лише поглинають вологу. Вони також можуть допомогти позбутись не надто приємного запаху в салоні авто.

Також можна скористатись пакетиками силікагелю. Його можна знайти у коробках з-під взуття або іншої техніки. Так-так, викидати їх ні в якому разі не варто.

Зібравши кілька таких пакетів і розклавши їх навколо автомобіля, ви зможете контролювати конденсацію вологи. Хоча вони не очистять запітнілі вікна миттєво, вони можуть допомогти зменшити вологість і зберегти лобове скло чистим на довший час,

– додає фахівець.

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Експерти також підкреслюють, що водіям важливо переконатися в тому, що вони мають гарний огляд перед тим, як вирушати в дорогу. Якщо цього не зробити, можуть збільшитися сліпі зони, що загрожує безпеці інших учасників дорожнього руху і може призвести до серйозних зіткнень.