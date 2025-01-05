Ясна річ, що їхати з обмороженим лобовим склом ніхто не буде. Але скільки ж часу ми витрачаємо зранку, перш ніж рушити. На щастя, процес розмороження вікон може бути легшим, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як розморозити лобове скло – хитрість NASA

Тікток-канал @eden_tyres_and_servicing, автомобільні експерти в Західному Мідленді, поділилися відеороликом, в якому кажуть "Ось найкращий спосіб розморозити лобове скло за словами колишнього інженера NASA Марка Робера" – і не дивно, що не за допомогою гарячої води, оскільки це може його розбити.

Крок перший – сісти в машину і "негайно увімкнути обігрівач на повну потужність". Крок другий – "увімкнути кондиціонер, який допоможе ввібрати залишки вологи всередині". Крок третій – "вимкнути кнопку циркуляції повітря в автомобілі", оскільки при її увімкненні "волога затримується всередині". Крок четвертий є "дещо несподіваним", адже він полягає в тому, щоб "відкрити всі вікна автомобіля, але на трохи".

Це допоможе обміняти вологу в машині на сухе повітря ззовні, і вуаля, гарне розморожене лобове скло,

– закінчує вона відео.

Як розморозити лобове скло: дивіться відео

Хтось у коментарях порекомендував: "Опустіть також сонцезахисні козирки – вони затримують більше гарячого повітря на екрані". Інший сказав, що "це не працює" для їхнього автомобіля, тому це може не спрацювати для всіх.

Інші рекомендували інші речі, а один з них сказав: "Трохи теплої води в пляшці і бум через 5 секунд. Роблю це вже 27 років і жодного розбитого вікна", але це не рекомендується.

Хтось інший поділився: "Закритий поліетиленовий пакет з водою трохи теплішою за холодну. Навіть не теплою. Протерти всі вікна. Завжди допомагає".

"У моїй машині немає цих модних кнопок. Доводиться заводити машину і чекати, поки нагріється, а це займає близько 20 – 25 хвилин", – обурюється користувач тіктоку.

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Ви ж можете спробувати цю хитрість від колишнього інженера NASA. Натомість ми ще раз нагадаємо, що не можна ні в якому разі наливати окріп на лобове скло.