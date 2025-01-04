Джордан, який відомий у тіктоці під ніком @jordan_the_stallion8, виклав відео, де хтось ллє окріп на замерзле лобове скло, і ділиться, що так робити не можна, пише 24 Канал. Але як він засвоїв цей урок?

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Чому не можна лити окріп на лобове скло

У трагічній історії Джордан пояснив, що якщо слідувати цій тенденції, лобове скло "розлетиться на друзки".

Я знаю це з власного досвіду, тому що коли я був молодшим, мене завжди захоплювало, як замерзає лобове скло автомобіля за ніч, і я думав: "О, якщо я наллю гарячу воду на лобове скло, то лід зникне",

– зауважив він.

Чоловік вирішив перевірити цю теорію на новенькому "Мерседесі" свого сусіда, який був "найкрасивішою машиною в районі" – і це не спрацювало.

Я наповнив свою грілку дуже гарячою водою, перейшов через вулицю, вилив її на його лобове скло, і воно одразу ж розбилося,

– згадує чоловік.

Однак, замість того, щоб просто залишити це і зрозуміти, що це, очевидно, не був злом, з яким варто морочитися, він вирішив, що це "просто збіг обставин", тому спробував розбити ще одне вікно "тієї ж машини".

Вочевидь, воно також розбилося, і він подумав, що "можливо, це два збіги", і спробував на третьому вікні.

"Воно розбилося, і я подумав, що, можливо, проблема в мені", – зізнався він, зазначивши, що тільки тоді зрозумів, що винною була гаряча вода. Тому він "запанікував і пішов", сподіваючись, що його сусід ніколи не дізнається про те, що він робив.

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Але, на жаль, на місці події він залишив свою грілку з водою, на якій було написано "власність Джордана", тож було очевидно, хто був винуватцем.

Через свій експеримент він був змушений "робити щомісячні платежі" своєму сусідові, тому він поділився своїм рецептом "природного розморожувача", щоб переконатися, що інші не повторять його помилки.

Просто змішайте холодну воду, ізопропіловий спирт і мило для посуду, і ви отримаєте натуральний антифриз, який має нижчу температуру замерзання, ніж вода,

– наголосив він.

Джордан пропонує розпилити його на ніч. І це дозволить уникнути намерзання вікон авто у холодну пору року.

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Відео Джордана – яскраве нагадування того, що не всі лайфхаки з мережі варто повторювати. Деякі з них просто не принесуть бажаного результату, але є й ті, які можуть завдати чимало клопотів.