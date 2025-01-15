Існує кілька способів зробити її, але, мабуть, найпростіший – за допомогою того, що зазвичай є під рукою на кухні у більшості людей. 24 Канал із посиланням на Foodie розповідає докладніше.

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Якщо ви ненавидите бульбашки у напоях, цей трюк саме для вас

Скромний паперовий рушник може декарбонізувати будь-яку газовану воду швидше, ніж ви встигнете її випити. Суть метода в тому, що ви берете аркуш і складаєте його кілька разів. Не варто складати надто щільно, усі шорсткі місця на паперовому рушнику мають бути максимально відкритими.

Після складання занурте паперовий рушник у напій і потримайте його там кілька секунд. Коли він зануриться, ви побачите, як до нього, наче метелики на лампу, почнуть підійматися бульбашки газованої води. Далі витягніть рушник і зробіть ковток напою. Якщо все ще лоскочуть бульбашки, повторіть процес ще раз.

Найпростіший спосіб позбавитися бульбашок – за допомогою того, що зазвичай є під рукою на кухні / Фото rawpixel.com@freepik

Процес працює майже завжди завдяки тому, що на папері є так звані точки недосконалості. Усі ці маленькі вм'ятини й відхилення виманюють вуглекислий газ, який робить напій шипучим. Коли ви встромляєте паперовий рушник з великою кількістю точок недосконалості у шипучий напій, CO₂ сприймає їх як засіб для втечі.

Одного аркуша може бути недостатньо для повної декарбонізації напою, але й не варто використовувати більше пари, щоб приборкати його. Також важливо, що цей трюк підходить не лише для газованої води, адже майже будь-який шипучий напій можна декарбонізувати за допомогою паперового рушника.