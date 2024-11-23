Тому слід знати, як вести переговори, які аргументи будуть правильними, і як бути переконливим – навіть за відмови. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає про це найважливіше.

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Як слід просити про підвищення зарплати

Передовсім ви повинні набратися сміливості та зайти до кабінету боса і попросити про підвищення зарплати. Якщо ви не попросите, точно нічого й не отримаєте. Далі треба врахувати, щоб час, коли ви озвучуєте прохання, був правильним. Наприклад, не варто це робити, коли на роботі криза чи коли ви працюєте там лише пару днів.

За даними Гарвардського університету, існує правильний спосіб просити про підвищення зарплати, який зменшує шанси на відмову. Зокрема, слід обрати ідеальний час для прохання – а це одразу після того, як ви почули позитивну оцінку вашої роботи. Бо ви можете використати її як один з аргументів під час переговорів.

І якщо ви хочете правильно провести переговори про зарплату, то вам потрібно врахувати 3 ключові моменти.

Слід знати, як вести переговори, які аргументи будуть правильними, і як бути переконливим / Фото freepik

Задокументуйте свій успіх. Зберіть достовірні дані, щоб показати, наскільки ви цінні для вашої компанії. Додайте позитивні відгуки та вимірювані докази.

Зберіть достовірні дані, щоб показати, наскільки ви цінні для вашої компанії. Додайте позитивні відгуки та вимірювані докази. Знайте свою цінність. Вивчіть, яка заробітна плата в інших людей на вашій посаді або у вашій сфері, щоб ви могли попросити конкретну цифру, а не діапазон.

Вивчіть, яка заробітна плата в інших людей на вашій посаді або у вашій сфері, щоб ви могли попросити конкретну цифру, а не діапазон. Хизуйтеся.

Принесіть резюме на 1 сторінку, яке покаже, наскільки ви цінні. Підсумуйте, чого ви досягли цього року. Підкресліть, де ви перевершили очікування на посаді. Поділіться тим, чого б ви хотіли досягти в майбутньому,

– кажуть у Гарварді.

Скільки ви повинні просити? Гарвард радить враховувати зростання вартості життя у вашому регіоні з моменту останнього підвищення, скільки часу минуло від моменту останнього підвищення, ваш внесок в організацію тощо.

А ось чого слід уникати: