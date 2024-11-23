Поэтому следует знать, как вести переговоры, какие аргументы будут правильными, и как быть убедительным – даже при отказе. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает об этом самое важное.

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Как следует просить о повышении зарплаты

Прежде всего вы должны набраться смелости и зайти в кабинет босса и попросить о повышении зарплаты. Если вы не попросите, точно ничего и не получите. Далее надо учесть, чтобы время, когда вы озвучиваете просьбу, было правильным. Например, не стоит это делать, когда на работе кризис или когда вы работаете там только пару дней.

По данным Гарвардского университета, существует правильный способ просить о повышении зарплаты, который уменьшает шансы на отказ. В частности, следует выбрать идеальное время для просьбы – а это сразу после того, как вы получили положительную оценку вашей работы. Потому что вы можете использовать ее как один из аргументов во время переговоров.

И если вы хотите правильно провести переговоры о зарплате, то вам нужно учесть 3 ключевых момента.

Следует знать, как вести переговоры, какие аргументы будут правильными, и как быть убедительным / Фото freepik

Задокументируйте свой успех. Соберите достоверные данные, чтобы показать, насколько вы ценны для вашей компании. Добавьте положительные отзывы и измеряемые доказательства.

Соберите достоверные данные, чтобы показать, насколько вы ценны для вашей компании. Добавьте положительные отзывы и измеряемые доказательства. Знайте свою ценность. Изучите, какая заработная плата у других людей на вашей должности или в вашей сфере, чтобы вы могли попросить конкретную цифру, а не диапазон.

Изучите, какая заработная плата у других людей на вашей должности или в вашей сфере, чтобы вы могли попросить конкретную цифру, а не диапазон. Хвастайтесь.

Принесите резюме на 1 страницу, которое покажет, насколько вы ценны. Подытожите, чего вы достигли в этом году. Подчеркните, где вы превзошли ожидания на должности. Поделитесь тем, чего бы вы хотели достичь в будущем,

– говорят в Гарварде.

Сколько вы должны просить? Гарвард советует учитывать рост стоимости жизни в вашем регионе с момента последнего повышения, сколько времени прошло с момента последнего повышения, ваш вклад в организацию и тому подобное.

А вот чего следует избегать: