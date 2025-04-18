От це й може бути натяком на співзалежні стосунки. Як розпізнати співзалежність і як прибрати ці негативні патерни – розповідає 24 Канал із посиланням на Relationships NSW.

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Що таке співзалежні стосунки

Співзалежність може виникати у будь-яких стосунках. Тобто не лише між інтимними партнерами, а й між друзями чи родичами.

У наші дні психологи використовують цей термін для опису незбалансованих стосунків, коли одна людина заохочує нездорові або навіть саморуйнівні тенденції іншої. А буває, коли все заходить ще далі, і обоє людей починають заохочувати погані поведінку та звички одне одного.

Співзалежна пара – це коли одна або обидві людини натрапляють на поганий психічний стан, незрілість, безвідповідальність чи недостатню успішність. При цьому динаміка стосунків лише погіршує ситуацію.

Людина може почати нехтувати іншими сферами свого життя, щоб догодити іншій людині. Жертвувати дружбою, освітою, кар'єрою чи навіть повсякденними обов'язками. А людина, яка відчуває співзалежність, часто покладається на жертви іншої людини, а не заохочує її до процвітання.

Співзалежність далека від прив'язаності, це надзвичайна залежність – емоційна, соціальна, фізична. Співзалежна людина може планувати все своє життя тільки заради того, щоб догодити іншій людині. А це залишає мало місця для власних думок і дій.

Як розпізнати співзалежність і прибрати ці негативні патерни? / Фото freepik

Ознаки співзалежності

Відчуття відповідальності за іншу людину, її почуття, думки, дії тощо.

за іншу людину, її почуття, думки, дії тощо. Кажете "так", хоча маєте на увазі "ні", а "ні" сказати важко , бо ви боїтеся, що вас можуть відкинути, якщо не почують "так".

, бо ви боїтеся, що вас можуть відкинути, якщо не почують "так". Слабкі кордони, надмірні намагання догодити, жертвування своїми потребами. При цьому – відсутність задоволення чи щастя в житті, якщо та інша людина чимось незадоволена.

своїми потребами. При цьому – відсутність задоволення чи щастя в житті, якщо та інша людина чимось незадоволена. Постійне занепокоєння щодо долі стосунків. При цьому ви зациклюєтеся тільки на власних помилках, які загрожують стосункам.

щодо долі стосунків. При цьому ви зациклюєтеся тільки на власних помилках, які загрожують стосункам. Багато часу та енергії йде на те, щоб дати партнеру все, що він просить , але назад повертається мало.

, але назад повертається мало. Почуття провини за те, що ви думаєте про свої особисті потреби у стосунках. Ігнорування власної моралі чи совісті заради того, щоб зробити те, чого хоче інша людина.

власної моралі чи совісті заради того, щоб зробити те, чого хоче інша людина. Сексуальні поступки, яких ви не бажаєте.

поступки, яких ви не бажаєте. Відкидання відгуків інших людей про негатив, який вони бачать у ваших стосунках, навіть якщо ви знаєте, що вам говорять правду.

людей про негатив, який вони бачать у ваших стосунках, навіть якщо ви знаєте, що вам говорять правду. Ви навіть уявити собі не можете, що можна розійтися або постояти за себе.

або постояти за себе. Ви відчуваєте злість, образу та обурення, бо не отримуєте задоволення своїх потреб або не відчуваєте щастя, при цьому міркуючи, що ви на це заслуговуєте.

Співзалежність – це незбалансовані стосунки, і над усуненням її потрібно з багато чим попрацювати / Фото freepik

Як виходити зі співзалежності

Будьте добрими до себе.

до себе. Цінуйте те, що ви можете запропонувати у стосунках.

те, що ви можете запропонувати у стосунках. Визнавайте , що ви заслуговуєте на щастя.

, що ви заслуговуєте на щастя. Проводьте час з людьми, які цінують вас і добрі до вас.

і добрі до вас. Дозвольте собі хотіти інших речей.

інших речей. Цінуйте підтримку друзів та родичів , які можуть бути чесними з вами.

, які можуть бути чесними з вами. Будьте чесними з тими, з ким ви відчуваєте, що можете бути чесними.

з тими, з ким ви відчуваєте, що можете бути чесними. Зверніться по підтримку . Поговоріть з фахівцем про своє щастя та самооцінку.

. Поговоріть з фахівцем про своє щастя та самооцінку. Попрацюйте зі своїми страхами . Чи боїтеся ви самотності, чи що ви більше нікому не будете потрібні, і чи використовує ваша пара ваші ж страхи, щоб утримати вас поруч?

. Чи боїтеся ви самотності, чи що ви більше нікому не будете потрібні, і чи використовує ваша пара ваші ж страхи, щоб утримати вас поруч? І зауважте, що співзалежні стосунки не виникають за одну ніч, вони формуються з часом. І подолання співзалежності також може потребувати часу і ретельних роздумів.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.