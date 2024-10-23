І для тих, природно, кого у кого в оточенні є люди з надмірним сексуальним потягом. Гіперсексуальну людину насправді легко розпізнати, пише GQ. Для цього є кілька інструментів, заснованих на дослідженнях і тестах.

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Що таке гіперсексуальність і як її виявляти у людей

Перш за все ми повинні розуміти, що сексуальний потяг може бути більш або менш інтенсивним у людей від природи. Тобто завжди будуть люди більш сексуально активні, ніж інші. Це залежить від гормональних, генетичних особливостей, способу життя, психологічних факторів та багато чого іншого.

Однак є люди, які впадають у гіперсексуальність, яка стає сексуальною залежністю. І це має наслідки: відчуття постійної потреби займатися сексом, аж до того, що секс здобуває перевагу над сім'єю, друзями, навіть роботою.

Труднощі в контролі сексуального потягу також можуть підірвати важливість згоди у стосунках. Загалом, все це може призвести до проблем стосунках із людьми. Тож варто таку залежність виявляти, щоб уникнути наслідків, і для цього є способи.

Гіперсексуальну людину легко розпізнати – для цього є кілька інструментів / Фото freepik

Забагато розмов про секс. Уявіть, що це ваше перше побачення, і людина говорить про секс увесь вечір. Це не дуже добре, якщо тільки ця зустріч не була наперед узгоджена як суто сексуальна. У іншому ж випадку, якщо ви зустрічаєтеся з людиною, яка не говорить ні про що інше, лише про секс, то це може бути ознакою гіперсексуальності.

Уявіть, що це ваше перше побачення, і людина говорить про секс увесь вечір. Це не дуже добре, якщо тільки ця зустріч не була наперед узгоджена як суто сексуальна. У іншому ж випадку, якщо ви зустрічаєтеся з людиною, яка не говорить ні про що інше, лише про секс, то це може бути ознакою гіперсексуальності. Втеча від обов'язків. Багато людей вдаються до гіперсексуальної поведінки, щоб уникнути своїх обов'язків, наприклад, на роботі. А також для того, щоб втекти від тривоги, стресу тощо. Зверніть увагу, якщо людина використовує секс як механізм втечі, це дасть вам уявлення про її ставлення до цієї теми.

Багато людей вдаються до гіперсексуальної поведінки, щоб уникнути своїх обов'язків, наприклад, на роботі. А також для того, щоб втекти від тривоги, стресу тощо. Зверніть увагу, якщо людина використовує секс як механізм втечі, це дасть вам уявлення про її ставлення до цієї теми. Багато порнографії. Сексуальна залежність помітна не лише за кількістю сексуальних контактів, але й за часом, енергією та грошима, які людина витрачає на споживання порнографії. Це стосується і перегляду інтернету, і, наприклад, регулярного відвідування сексуальних закладів.

Сексуальна залежність помітна не лише за кількістю сексуальних контактів, але й за часом, енергією та грошима, які людина витрачає на споживання порнографії. Це стосується і перегляду інтернету, і, наприклад, регулярного відвідування сексуальних закладів. Незаконні практики. Це питання є досить делікатним, бо це про те, шо людина вдається до незаконних практик, таких як секс з неповнолітніми. Це також є залежністю, оскільки людина не встановлює межі для своїх імпульсів. Тобто залежні люди можуть завдавати шкоди іншим заради власного задоволення.

Це питання є досить делікатним, бо це про те, шо людина вдається до незаконних практик, таких як секс з неповнолітніми. Це також є залежністю, оскільки людина не встановлює межі для своїх імпульсів. Тобто залежні люди можуть завдавати шкоди іншим заради власного задоволення. Ніколи не достатньо. Гіперсексуальні люди не відчувають задоволення навіть після сексуального контакту і, ймовірно, швидко шукатимуть іншого. Вони можуть навіть не відчувати оргазму, а просто нав'язливо бажають.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини, але якщо вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря. Так само – якщо ви знаєте когось, хто, можливо, проходить через гіперсексуальність, схожу на залежність, порекомендуйте цій людині звернутися по допомогу до фахівця.