У Великій Британії провели дослідження, щоб виявити, які антипохмільні засоби люди вважають найефективнішими. 24 Канал із посиланням на Daily Star наводить цей чудодійний перелік.
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Щоб зменшити нудоту і головний біль: що найкраще діє проти похмілля
Ситний англійський сніданок з усіма приправами офіційно визнаний самими британцями найкращим засобом від похмілля. Майже 40% опитаних дорослих обрали тарілку з яйцями, беконом, ковбасою, бобами, грибами, чорним пудингом і тостами.
Міцна чорна кава визнана другим найкращим засобом, а почесне 3 місце посів бутерброд з беконом і яйцем. До слова, в 1 і 3 пунктах яйця присутні недарма.
Дієтологиня Керрі Рекстон наголошує, що яйця містять велику кількість необхідних поживних речовин у невеликій упаковці, серед яких і цистеїн, що допомагає від похмілля. Адже він розщеплює ацетальдегід, один з найгірших побічних продуктів метаболізму алкоголю.
У Великій Британії провели дослідження, щоб виявити найкращі антипохмільні засоби / Фото freepik
20 найкращих засобів від похмілля за версією британців:
- Повноцінний англійський сніданок назвали 38% опитаних.
- Міцна чорна кава – 34%.
- Бутерброд з беконом та яйцем – 21%.
- Банан – 21%.
- Гарячий тост на вершковому маслі – 20%.
- Бургер – 15%.
- Шматок вчорашньої піци – 15%.
- Яєчня (скрамбл) на тості – 14%.
- Бутерброд зі смаженими яйцями – 14%.
- Тости з сиром – 14%.
- Чіпси з сіллю та оцтом – 12%.
- BLT-сендвіч (бекон, салат, томат) – 9%.
- Яєчня (пашот) на тостах – 9%.
- Кокосова вода – 9%.
- Фруктовий коктейль – 9%.
- Курячий суп з локшиною – 9%.
- Гостре каррі – 8%.
- Кривава Мері – 7%.
- Яєчня з гострим соусом – 7%.
- Млинці з кленовим сиропом – 6%.
І ще трохи цікавої статистики з дослідження:
- Мільйони британців кажуть, що похмілля у них триває щонайменше 8 годин.
- Майже половина опитаних заявили, що головний біль зараз триває довше, ніж 5 років тому.
- 71% опитаних кажуть, що проти похмілля перепробували величезну кількість "ліків".
- 30% зізналися, що жоден не допоміг. Але – деякі з методів спрацювали!