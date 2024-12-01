У Великій Британії провели дослідження, щоб виявити, які антипохмільні засоби люди вважають найефективнішими. 24 Канал із посиланням на Daily Star наводить цей чудодійний перелік.

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Щоб зменшити нудоту і головний біль: що найкраще діє проти похмілля

Ситний англійський сніданок з усіма приправами офіційно визнаний самими британцями найкращим засобом від похмілля. Майже 40% опитаних дорослих обрали тарілку з яйцями, беконом, ковбасою, бобами, грибами, чорним пудингом і тостами.

Міцна чорна кава визнана другим найкращим засобом, а почесне 3 місце посів бутерброд з беконом і яйцем. До слова, в 1 і 3 пунктах яйця присутні недарма.

Дієтологиня Керрі Рекстон наголошує, що яйця містять велику кількість необхідних поживних речовин у невеликій упаковці, серед яких і цистеїн, що допомагає від похмілля. Адже він розщеплює ацетальдегід, один з найгірших побічних продуктів метаболізму алкоголю.

у чоловіка похмілляУ Великій Британії провели дослідження, щоб виявити найкращі антипохмільні засоби / Фото freepik

20 найкращих засобів від похмілля за версією британців:

  • Повноцінний англійський сніданок назвали 38% опитаних.
  • Міцна чорна кава – 34%.
  • Бутерброд з беконом та яйцем – 21%.
  • Банан – 21%.
  • Гарячий тост на вершковому маслі – 20%.
  • Бургер – 15%.
  • Шматок вчорашньої піци – 15%.
  • Яєчня (скрамбл) на тості – 14%.
  • Бутерброд зі смаженими яйцями – 14%.
  • Тости з сиром – 14%.
  • Чіпси з сіллю та оцтом – 12%.
  • BLT-сендвіч (бекон, салат, томат) – 9%.
  • Яєчня (пашот) на тостах – 9%.
  • Кокосова вода – 9%.
  • Фруктовий коктейль – 9%.
  • Курячий суп з локшиною – 9%.
  • Гостре каррі – 8%.
  • Кривава Мері – 7%.
  • Яєчня з гострим соусом – 7%.
  • Млинці з кленовим сиропом – 6%.

І ще трохи цікавої статистики з дослідження:

  • Мільйони британців кажуть, що похмілля у них триває щонайменше 8 годин.
  • Майже половина опитаних заявили, що головний біль зараз триває довше, ніж 5 років тому.
  • 71% опитаних кажуть, що проти похмілля перепробували величезну кількість "ліків".
  • 30% зізналися, що жоден не допоміг. Але – деякі з методів спрацювали!