Щонайменше, це стверджує у тіктоці користувач corner.ua. А 24 Канал розповість докладніше – про запонки й трохи про гудзики.

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Навіщо придумали запонки та чому вони досі в моді

Експерт каже, що запонки виникли у Середньовіччі – тоді чоловіки починали розумітися на моді та використовувати різні способи, щоб скріплювати одяг. Одним із таких стали металеві застібки, які згодом трансформувалися у запонки.

Спочатку вони були практичним аксесуаром – фіксували манжети сорочки. Мовляв, гудзики часто відривалися, особливо під час роботи, а металеві застібки тримали тканину на місці.

Згодом же запонки стали символом статусу та елегантності. Їх більше не робили з простих матеріалів, а почали з золота, срібла, та навіть прикрашати дорогоцінним камінням.

Чому на сорочці є і гудзики, і отвори для запонок: дивіться відео з поясненням від corner.ua

Справді, наука каже, що запонки з’явилися у XVII столітті у Франції, і перші такі застібки були скляними або металевими ланцюжками. Європейська знать підхопила ідею та почала використовувати запонки замість простих шнурівок та зав’язок.

Саме ними користувалися доти, адже тканину потрібно було якось фіксувати, щоб рукави не розходилися. Тобто, такі прості шнурівки можна вважати праобразом запонок . І такі кріплення справді були міцніші за ґудзики, які часто відривалися під час роботи.

. І такі кріплення справді були міцніші за ґудзики, які часто відривалися під час роботи. Далі стрімкої зміни ситуація зазнала у XIX столітті, коли, власне, набули поширення класичні сорочки та дешевші й простіші у виробництві гудзики. Відтак запонки стали модним аксесуаром для джентльменів , ознакою високого стилю.

, ознакою високого стилю. Сьогодні запонки нею і залишилися, а ще стали способом самовираження, бо ж бувають надзвичайно різних форм і стилів. Зрештою, це не просто аксесуар, а частина історії моди та вже позачасовий символ бездоганного стилю.

І саме тому у наші дні на багатьох сорочках ми можемо побачити і ґудзики, і спеціальні отвори для запонок. Це щоб ми могли обирати – між зручністю та стилем.