Якщо гроза застала в дорозі: ось як врятувати авто і себе

Несподівана злива, потужні блискавки, крупний град – будь-яка негода може заскочити водія в дорозі. А влітку такі погодні явища нерідкісні для України. То що ж робити, щоб залишатися у безпеці?

Перше, що вам слід знати – це можливо. Навіть коли небо розривається грозою, а дощ заливає все навколо. А як цього досягти, розповість 24 Канал завдяки "Автопілоту".

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Злива, блискавки, град: що робити водію під час сильної негоди

Автомобіль сам по собі зазвичай є надійним захистом від блискавок. Усе завдяки ефекту клітки Фарадея – металевий кузов машини проводить електричний заряд у землю, оберігаючи пасажирів і водія.

Однак дуже важливо не забувати про небезпеку доторків до металевих елементів усередині, як-от дверних ручок чи важелів керування – і уникати їх.

Якщо треба водію укритися разом з автомобілем, найкращі місця для цього під час негоди – криті паркінги, заправки з навісами та багатоповерхові стоянки.

Якщо ці опції недоступні, бодай уникайте зупинок під високими деревами, білбордами чи стовпами – вони банально можуть обвалитися через сильний вітер або притягнути блискавку.

Секрети захисту авто від грози та граду / Колаж 24 Каналу фото freepik

Небезпечно зупинятися і в низинах, де вода може швидко накопичитися. Так само помилка – паркуватися під мостами чи шляхопроводами. Це ж ваше авто може спровокувати аварію, ставши несподіваною перешкодою для інших водіїв.

А що слід зробити обов'язково за сильної негоди – так це знизити швидкість і рухатися обережно.

Також за поганої видимості уникайте дальнього світла – воно відбивається від дощу, засліплюючи вас. І переконайтеся, що ввімкнені задні габарити – у деяких машинах автоматика може не спрацьовувати в негоду.

Щодо граду, так, він може серйозно пошкодити кузов і навіть розбити скло. Якщо укриття недоступне, захистіть машину щільною ковдрою, бажано з вовни, яка амортизує удари. Особливу увагу приділіть лобовому склу, задньому та даху.

І, ясна річ, запобігайте халепам – перевіряйте прогноз погоди перед виїздом, особливо влітку, коли грози виникають несподівано. Правильна підготовка та обережність допоможуть вам зберегти автомобіль і убезпечити себе.