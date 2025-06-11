Але ось питання – як це зробити правильно? 24 Канал із посиланням на Mountain Recovery і GlobeCore зібрав найважливіші поради та розповість про них докладно.

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Як правильно обрати омивач для авто

Щоб правильно обрати омивач для автомобільного скла, слід звернути увагу на:

Перше – це сезонність. Взимку обирайте рідину з температурою замерзання до мінус 20 градусів, а влітку – легкі засоби з нейтральним pH, які не шкодять лакофарбовому покриттю.

Взимку обирайте рідину з температурою замерзання до мінус 20 градусів, а влітку – легкі засоби з нейтральним pH, які не шкодять лакофарбовому покриттю. Далі – склад . Якісний омивач має містити спирт, це етанол або ізопропанол, також дистильовану воду та мийні компоненти. Але він не має містити агресивних хімікатів. І тут зверніть увагу на запах – різкий аміачний може свідчити про низьку якість або небезпечні домішки.

. Якісний омивач має містити спирт, це етанол або ізопропанол, також дистильовану воду та мийні компоненти. Але він не має містити агресивних хімікатів. І тут зверніть увагу на запах – різкий аміачний може свідчити про низьку якість або небезпечні домішки. Третій важливий фактор – сумісність із вашим автомобілем. Деякі моделі мають чутливі системи, тому читайте інструкцію – до авто і до омивача. Щодо кількості, для щоденної їзди підійде 5 літрів, але для тривалих поїздок слід мати 10.

Найважливіші поради щодо правильного вибору омивача для вашого автомобіля / Фото senivpetro@freepik

Варто знати Автоексперти розповіли, коли вони ніколи не миють автомобілі

Четверте – знаємо, це складно, але не економте . Відомі виробники, як-от Liqui Moly чи Hi-Gear – це фактично гарантована безпека та ефективність. Уникайте підробок, вони можуть пошкодити бачок або помпу.

. Відомі виробники, як-от Liqui Moly чи Hi-Gear – це фактично гарантована безпека та ефективність. Уникайте підробок, вони можуть пошкодити бачок або помпу. Також варто перед покупкою протестувати продукт. Бодай побачити, як він справляється з брудом і чи залишає розводи на склі. А після покупки зберігайте омивач у сухому прохолодному місці, якомога далі від дітей.

продукт. Бодай побачити, як він справляється з брудом і чи залишає розводи на склі. А після покупки зберігайте омивач у сухому прохолодному місці, якомога далі від дітей. І, нагадати незайве, замінюйте рідину регулярно, щонайменше раз на сезон, особливо після зими. Так ви зможете уникнути осаду в системі.

Коротко кажучи, правильний вибір омивача забезпечить чіткий огляд і захист вашого автомобіля. І тепер ви знаєте, як його зробити.