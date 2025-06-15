Прибираємо тонування з авто без слідів: 5 кроків до ідеального результату

Зняти тонування зі скла в авто у домашніх умовах – абсолютно реально. А така потреба може виникнути з багатьох причин.

Як-от через вицвітання, появу бульбашок, або й просто за бажання змінити стиль. І як саме це зробити, розповість 24 Канал завдяки wikiHow.

Дивіться також Правильне тонування скла врятує вас від штрафів, і ось яким воно має бути

Як легко позбутися тонування автоскла у домашніх умовах

Цей процес нескладний, якщо знати правильний підхід і мати під рукою потрібні інструменти. Ось покрокова інструкція, як зняти тонування власноруч та за домашніх умов.

Крок перший – підготуйте інструменти. Вам знадобиться парогенератор або фен, лезо бритви, мильний розчин чи вода з мийним засобом, спирт або засіб для видалення клею, мікрофібра та рукавички. Варто мати також захисні окуляри – для безпеки.

Вам знадобиться парогенератор або фен, лезо бритви, мильний розчин чи вода з мийним засобом, спирт або засіб для видалення клею, мікрофібра та рукавички. Варто мати також захисні окуляри – для безпеки. Крок другий – нагрійте плівку. Використовуйте фен, тримаючи його на відстані у 5 – 10 сантиметрів від скла. Прогрівайте поверхню хвилину – дві, щоб розм’якшити клей. На автомобільному вікні почніть із кутів, опустивши скло на пару сантиметрів для доступу до краю.

Зняти тонування з вікон автомобіля можна і самостійно – потрібно лише декілька зусиль / Фото senivpetro@freepik

Крок третій – зніміть плівку. Обережно підніміть її край лезом, щоб не дряпати скло. Далі повільно тягніть плівку, продовжуючи нагрівати ділянки, які відстають. На задньому склі машини будьте обережні, щоб не пошкодити нитки обігріву.

Обережно підніміть її край лезом, щоб не дряпати скло. Далі повільно тягніть плівку, продовжуючи нагрівати ділянки, які відстають. На задньому склі машини будьте обережні, щоб не пошкодити нитки обігріву. Крок четвертий – видаліть клей. Змочіть залишки клею мильним розчином або спиртом. Далі візьміть мікрофібру чи пластиковий скребок та очищайте скло. Якщо клей дуже стійкий, застосуйте спеціальний засіб – наприклад Goo Gone.

Змочіть залишки клею мильним розчином або спиртом. Далі візьміть мікрофібру чи пластиковий скребок та очищайте скло. Якщо клей дуже стійкий, застосуйте спеціальний засіб – наприклад Goo Gone. Крок п'ятий – нарешті, очистіть скло. Промийте його мильною водою, потім протріть склоочисником для блиску. Перевірте, чи не залишилося подряпин або інших слідів.

Загалом, працюйте повільно, щоб уникнути пошкоджень. І майте на увазі, що якщо плівка стара, процес може забрати більше часу. Бувають випадки, коли таки краще звернутися до професіоналів.