Тобто – як на запах реагуєте ви самі та люди, які вас оточують. Докладніше про всі ці фактори розповість 24 Канал завдяки матеріалам Quora.
Дивіться також Міфи про чоловічі парфуми: у що не варто вірити та що насправді має значення
Як зрозуміти, чи підходять парфуми чоловіку: 5 порад для вибору ідеального запаху
Вибір ідеальних парфумів для чоловіка не є простим процесом, якщо ви не знаєте, що конкретно шукати. На щастя, є простий набір порад, щоб допомогти вам у цій ситуації. Зверніть увагу на:
- Шкіру. Вона суха, жирна, звичайна? Це треба знати, бо парфуми розкриваються на різних типах шкіри по-різному. Жирна краще утримує аромат, суха ж швидше його втрачає. Також врахуйте, що чоловіча шкіра зазвичай товстіша та грубіша за жіночу.
- Особистість. Для спортивного чоловіка, або який працює просто неба, підійдуть свіжі, цитрусові або водяні аромати, а от для ділового, що працює в офісі – більш стримані, деревні чи пряні. Для любителя вечірнього чи нічного життя краще брати глибокі аромати з нотами шкіри, тютюну чи амбри. Не купуйте чоловікам парфуми, які суперечать їхньому способу життя.
Щоб зрозуміти, чи підходять парфуми чоловіку, слід врахувати кілька ключових аспектів / Колаж 24 Каналу фото freepik
- Сезон. Літом кращим вибором будуть легкі свіжі аромати, взимку – теплі й насичені. Щодо погоди – тепла найкраще підходить для м’яких мускусних ароматів, прохолодна ж хоче цитрусових та пряних. Але врахуйте, що кожен чоловік має унікальний запах тіла, який впливає і на сприйняття парфуму. Те, що ідеально на одному, може не підійти іншому.
- Хімію. Протестуйте аромат на собі. Нанесіть на зап'ястя і почекайте, щоб аромат розкрився. Якщо він у вас викликає приємні емоції й не дратує – це хороший знак. Тут також варто запитати в когось поруч, чи гармонійно вони сприймають аромат.
- Стійкість. В ідеальному світі було б гарно, якби ви мали можливість не поспішати та перевірити, як довго тримається той чи інший аромат і чи комфортний його шлейф. Але для цього вам потрібно проходити з кожним варіантом щонайменше день.