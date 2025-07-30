Науковці визначили звичку мільйонерів, яка є запорукою довголіття

Найбагатші люди світу насправді дуже різні, але дещо спільне між ними таки можна побачити. І це те, з чого можна брати приклад – щонайменше, заради довголіття.

Мовиться про одну звичку, яка допомагає запобігати погіршенню когнітивних сил мозку і захищає якість життя з роками. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Яка звичка мільйонерів найбільше сприяє довгому і якісному життю?

Тема довголіття завжди викликає сильний інтерес. Відтак багато людей шукають способи дбати про себе так, щоб уповільнити старіння. Не дивно, що цим зацікавилися й науковці.

У журналі Psychological Science опублікували нове дослідження, що стосувалося звичок, які можуть допомогти продовжити життя без екстремальних або дуже дорогих методів. І там визначили одну особливу звичку, важливу для довголіття, яка є навіть у Білла Гейтса і Воррена Баффета.

Це звичка працювати над вербальною плавністю. Що це таке – вербальна плавність? Це показник біологічної стійкості, що залежить від багатьох функцій мозку, як-от пам'ять, увага, швидкість обробки інформації тощо.

Баффет і Гейтс, наприклад, застосовують її через свою любов до читання. Воно активує пам'ять, розширює знання, дозволяє бути в курсі подій і постійно вчитися.

Існує звичка, яка допомагає запобігати ослабленню мозку і захищає якість життя з роками / Колаж 24 Каналу фото freepik

Інший спосіб – це стратегічні ігри, такі як бридж. Цю звичку можна розвивати й через глибокі розмови з іншими людьми, розповідання історій або вивчення нової мови.

Чому все це є важливим для довголіття? Бо якщо ви хочете жити довше, то це не тільки про здорове тіло, а й про те, щоб мозок залишався молодим і потужним. А вербальна плавність є важливою когнітивною здібністю.

Вона може бути хорошим показником і добробуту. Адже вербальна плавність – це складний процес, що охоплює багато когнітивних здібностей, таких як довгострокова пам'ять, словниковий запас, ефективність та візуальна пам'ять.

Та зауважте, що ця звичка – не єдина річ, про яку ви маєте дбати. Річ у тім, що наше фізичне тіло та розум нерозривні, і в процесі старіння також. Тобто коли ваш мозок слабшає – тіло також, і навпаки. Тому ви повинні дбати про обидва, щоб жити довше і краще.