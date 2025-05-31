Мрієте про автомобіль і зібрали 10 000 доларів – ось кілька справді хороших варіантів

Якщо ви зібралися купувати автомобіль та розрахували свій бюджет у максимум 10 000 доларів, то у 2025 році доведеться дивитися тільки на вживані автомобілі. На щастя, серед них є справді надійні варіанти.

Добірку таких пропонуємо на 24 Каналі. Усе завдяки матеріалам відповідних розділів на AUTO.RIA та OLX, а також рекомендаціям автоекспертів.

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5 кращих автомобілів до 10 000 доларів в Україні у 2025 році

Volkswagen Jetta 2012 – 2014 років, продають за 8 – 10 тисяч доларів. Там може бути бензиновий двигун 1,8 або 2,5 літра, механічна або автоматична коробка передач. У цієї моделі хороший двигун, економна витрата палива та доступні запчастини. Тільки обирайте машини з перевіреним пробігом до 150 000 кілометрів та уникайте екземплярів зі США після ДТП.

Там може бути бензиновий двигун 1,8 або 2,5 літра, механічна або автоматична коробка передач. У цієї моделі хороший двигун, економна витрата палива та доступні запчастини. Тільки обирайте машини з перевіреним пробігом до 150 000 кілометрів та уникайте екземплярів зі США після ДТП. Mazda 3 2009 – 2014 років, продають за 8500 – 10000 доларів. Там бензиновий двигун 2,0 літра, теж механіка або автомат. У машини надійна підвіска, міцний кузов, хороші ходові характеристики. Пробіг до 150 тисяч кілометрів також зазвичай не є проблемою. Але уникайте машин із корозією кузова.

Там бензиновий двигун 2,0 літра, теж механіка або автомат. У машини надійна підвіска, міцний кузов, хороші ходові характеристики. Пробіг до 150 тисяч кілометрів також зазвичай не є проблемою. Але уникайте машин із корозією кузова. Hyundai Sonata 2011 – 2013, у ту ж ціну. Має бензиновий двигун 2,4 літра та автоматичну коробку. Це модель із просторим салоном, що робить її особливо привабливою для сімейного використання. Тут уникайте машин із пробігом у понад 200 000 кілометрів.

Які автомобілі можна купувати з бюджетом до 10 тисяч доларів США / Фото freepik

Renault Captur I 2013 – 2019 років, продають за 9 – 10 тисяч. Має малолітражний дизельний двигун 0,9 або 1.5 літра та механічну коробку. Чому дорожче? Бо це економний (4 – 5 літрів на 100 кілометрів) та компактний кросовер, що рідко має проблеми з електронікою. Але ретельніше перевіряйте стан двигуна та підвіски.

Має малолітражний дизельний двигун 0,9 або 1.5 літра та механічну коробку. Чому дорожче? Бо це економний (4 – 5 літрів на 100 кілометрів) та компактний кросовер, що рідко має проблеми з електронікою. Але ретельніше перевіряйте стан двигуна та підвіски. Honda Civic IX 2011 – 2017 років, у ту саму ціну. Має бензиновий двигун 1,8 літра, механіку або автомат. Перевага цієї моделі – легендарна надійність, динамічний двигун та непогана витрата палива у 6 – 7 літрів на "сотку". Тільки уникайте моделей із проблемною підвіскою чи слідами корозії.

Деяких моделей у бюджеті до 10 000 варто загалом уникати, ось антирейтинг:

Старі моделі Tesla – часті проблеми з електронікою, дорогий ремонт.

Volkswagen ID.4 – проблеми з електрикою.

Гібридний Ford Escape – ненадійна трансмісія, дорого ремонтувати.

Зауважимо, варіантів на ринку дійсно дуже багато, і думок щодо кращого чи гіршого вибору також чимало. Для прикладу наведемо міркування автоексперта Юри Горячого, який у своєму відео на ютубі назвав 7 геть інших марок машин.

"Їх недооцінюють, але вони кращі": дивіться відео Юри Горячого

Загалом, обираючи автомобіль до 10 000 доларів у 2025 році, звертайте увагу на його історію, технічний стан і репутацію моделі. Краще брати перевірені варіанти, щоб здобути комфорт і безпечне водіння за розумну ціну.