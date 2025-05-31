Подборку таких предлагаем на 24 Канале. Все благодаря материалам соответствующих разделов на AUTO.RIA и OLX, а также рекомендациям автоэкспертов.

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5 лучших автомобилей до 10 000 долларов в Украине в 2025 году

Volkswagen Jetta 2012 – 2014 годов, продают за 8 – 10 тысяч долларов. Там может быть бензиновый двигатель 1,8 или 2,5 литра, механическая или автоматическая коробка передач. У этой модели хороший двигатель, экономный расход топлива и доступные запчасти. Только выбирайте машины с проверенным пробегом до 150 000 километров и избегайте экземпляров из США после ДТП.

Там может быть бензиновый двигатель 1,8 или 2,5 литра, механическая или автоматическая коробка передач. У этой модели хороший двигатель, экономный расход топлива и доступные запчасти. Только выбирайте машины с проверенным пробегом до 150 000 километров и избегайте экземпляров из США после ДТП. Mazda 3 2009 – 2014 годов, продают за 8500 – 10000 долларов. Там бензиновый двигатель 2,0 литра, тоже механика или автомат. У машины надежная подвеска, крепкий кузов, хорошие ходовые характеристики. Пробег до 150 тысяч километров также обычно не является проблемой. Но избегайте машин с коррозией кузова.

Там бензиновый двигатель 2,0 литра, тоже механика или автомат. У машины надежная подвеска, крепкий кузов, хорошие ходовые характеристики. Пробег до 150 тысяч километров также обычно не является проблемой. Но избегайте машин с коррозией кузова. Hyundai Sonata 2011 – 2013, в ту же цену. Имеет бензиновый двигатель 2,4 литра и автоматическую коробку. Это модель с просторным салоном, что делает ее особенно привлекательной для семейного использования. Здесь избегайте машин с пробегом более 200 000 километров.

Какие автомобили можно покупать с бюджетом до 10 тысяч долларов США / Фото freepik

Renault Captur I 2013 – 2019 годов, продают за 9 – 10 тысяч. Имеет малолитражный дизельный двигатель 0,9 или 1.5 литра и механическую коробку. Почему дороже? Потому что это экономный (4 – 5 литров на 100 километров) и компактный кроссовер, редко имеющий проблемы с электроникой. Но тщательно проверяйте состояние двигателя и подвески.

Имеет малолитражный дизельный двигатель 0,9 или 1.5 литра и механическую коробку. Почему дороже? Потому что это экономный (4 – 5 литров на 100 километров) и компактный кроссовер, редко имеющий проблемы с электроникой. Но тщательно проверяйте состояние двигателя и подвески. Honda Civic IX 2011 – 2017 годов, с той же ценой. Имеет бензиновый двигатель 1,8 литра, механику или автомат. Преимущество этой модели – легендарная надежность, динамичный двигатель и неплохой расход топлива в 6 – 7 литров на "сотку". Только избегайте моделей с проблемной подвеской или следами коррозии.

Некоторых моделей в бюджете до 10 000 стоит вообще избегать, вот антирейтинг:

Старые модели Tesla – частые проблемы с электроникой, дорогой ремонт.

Volkswagen ID.4 – проблемы с электричеством.

Гибридный Ford Escape – ненадежная трансмиссия, дорого ремонтировать.

Заметим, вариантов на рынке действительно очень много, и мнений относительно лучшего или худшего выбора также немало. Для примера приведем рассуждения автоэксперта Юры Горячего, который в своем видео на ютубе назвал 7 совершенно других марок машин.

"Их недооценивают, но они лучше": смотрите видео Юры Горячего

В общем, выбирая автомобиль до 10 000 долларов в 2025 году, обращайте внимание на его историю, техническое состояние и репутацию модели. Лучше брать проверенные варианты, чтобы получить комфорт и безопасное вождение за разумную цену.