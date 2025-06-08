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До теми Мрієте про автомобіль і зібрали 10 000 доларів – ось кілька справді хороших варіантів

Які автомобілі можна купити до 15 000 доларів в Україні у 2025

З урахуванням критеріїв якості, економічності та доступності, до 15 000 доларів можна сміливо витратити в Україні навіть на нові автомобілі. Таких варіантів у 2025 році небагато, адже ціни природно зростають, але в базових комплектаціях вони все ж є (чи хоча б їх можна спробувати знайти). Це, до прикладу:

Chery Tiggo 2 Pro, 14 – 15 тисяч доларів. Компактний кросовер із бензиновим двигуном 1,5 літра, механіка або автомат, сучасний інтер’єр із великим екраном мультимедіа. Надійний для міських умов і легкого бездоріжжя.

14 – 15 тисяч доларів. Компактний кросовер із бензиновим двигуном 1,5 літра, механіка або автомат, сучасний інтер’єр із великим екраном мультимедіа. Надійний для міських умов і легкого бездоріжжя. Fiat Qubo, 14500 доларів за бензинову версію. П’ятимісний комерційний автомобіль із бензиновим двигуном 1,4 літра, механічна коробка передач. Практичний для сімейного використання чи малого бізнесу, економний – 6 літрів на "сотку".

У бюджеті до 15000 доларів в Україні можна знайти як нові, так і хороші вживані автомобілі / Фото bestyy38105321@vecteezy

Вживаних авто в цьому бюджеті ширший вибір, там є і седани, і кросовери, і хетчбеки з хорошою історією. Отже, серед вживаних автомобілів до 15 000 доларів можна виділити:

Hyundai Accent 2015 – 2018 років, 10 000 – 13 000. Седан або хетчбек із бензиновим двигуном 1,4 чи 1,6 літра, механіка або автомат. Прийнятний пробіг 100 – 150 тисяч кілометрів. Надійний двигун, витрата пального 5 – 7 літрів на "сотку", доступні запчастини.

2015 – 2018 років, 10 000 – 13 000. Седан або хетчбек із бензиновим двигуном 1,4 чи 1,6 літра, механіка або автомат. Прийнятний пробіг 100 – 150 тисяч кілометрів. Надійний двигун, витрата пального 5 – 7 літрів на "сотку", доступні запчастини. Skoda Octavia A7 2013 – 2017 років, 12 000 – 15 000 доларів. Хетчбек або універсал із бензиновим 1,6 літра або дизельним до 2,0 літра двигуном, прийнятий пробіг 120 – 180 тисяч кілометрів. Просторий салон, надійна підвіска, економний із пальним, доступне обслуговування.

A7 2013 – 2017 років, 12 000 – 15 000 доларів. Хетчбек або універсал із бензиновим 1,6 літра або дизельним до 2,0 літра двигуном, прийнятий пробіг 120 – 180 тисяч кілометрів. Просторий салон, надійна підвіска, економний із пальним, доступне обслуговування. Ford Focus 2014 – 2018, 11 000 – 14 000 доларів. Хетчбек або седан із бензиновим двигуном 1,6 літра, механіка або автомат. Пробіг прийнятний до 160 000 кілометрів. Хороша керованість, сучасний дизайн, витрата пального до 8 літрів на 100 кілометрів.

Зауважмо, що з бюджетом до 15 000 доларів можна купити якісні вживані авто зі США, але доведеться ретельно перевіряти пошкодження та пробіг. Це може бути Honda Accord 2015 – 2017 років, Nissan Leaf 2017 – 2018 тощо.

Загалом, краще обирати моделі з доступними запчастинами (Skoda, Hyundai, Ford). А вживані авто, особливо якщо зі США, обов'язково перевіряйте на СТО перед покупкою.