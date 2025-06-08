Найкращі авто до 15 000 доларів: що купити в Україні у 2025 році

Зібрали 15 тисяч доларів та хочете придбати машину? Хороша новина – у цьому бюджеті в Україні можна знайти й нові, і хороші вживані автомобілі, надійні та комфортні.

24 Канал пропонує добірку варіантів, які можуть вас зацікавити. Їх можна побачити на AUTO.RIA, Car4you.ua, Columbauto.com.ua та інших аналогічних порталах.

До теми Мрієте про автомобіль і зібрали 10 000 доларів – ось кілька справді хороших варіантів

Які автомобілі можна купити до 15 000 доларів в Україні у 2025

З урахуванням критеріїв якості, економічності та доступності, до 15 000 доларів можна сміливо витратити в Україні навіть на нові автомобілі. Таких варіантів у 2025 році небагато, адже ціни природно зростають, але в базових комплектаціях вони все ж є (чи хоча б їх можна спробувати знайти). Це, до прикладу:

Chery Tiggo 2 Pro, 14 – 15 тисяч доларів. Компактний кросовер із бензиновим двигуном 1,5 літра, механіка або автомат, сучасний інтер’єр із великим екраном мультимедіа. Надійний для міських умов і легкого бездоріжжя.

14 – 15 тисяч доларів. Компактний кросовер із бензиновим двигуном 1,5 літра, механіка або автомат, сучасний інтер’єр із великим екраном мультимедіа. Надійний для міських умов і легкого бездоріжжя. Fiat Qubo, 14500 доларів за бензинову версію. П’ятимісний комерційний автомобіль із бензиновим двигуном 1,4 літра, механічна коробка передач. Практичний для сімейного використання чи малого бізнесу, економний – 6 літрів на "сотку".

У бюджеті до 15000 доларів в Україні можна знайти як нові, так і хороші вживані автомобілі / Фото bestyy38105321@vecteezy

Вживаних авто в цьому бюджеті ширший вибір, там є і седани, і кросовери, і хетчбеки з хорошою історією. Отже, серед вживаних автомобілів до 15 000 доларів можна виділити:

Hyundai Accent 2015 – 2018 років, 10 000 – 13 000. Седан або хетчбек із бензиновим двигуном 1,4 чи 1,6 літра, механіка або автомат. Прийнятний пробіг 100 – 150 тисяч кілометрів. Надійний двигун, витрата пального 5 – 7 літрів на "сотку", доступні запчастини.

2015 – 2018 років, 10 000 – 13 000. Седан або хетчбек із бензиновим двигуном 1,4 чи 1,6 літра, механіка або автомат. Прийнятний пробіг 100 – 150 тисяч кілометрів. Надійний двигун, витрата пального 5 – 7 літрів на "сотку", доступні запчастини. Skoda Octavia A7 2013 – 2017 років, 12 000 – 15 000 доларів. Хетчбек або універсал із бензиновим 1,6 літра або дизельним до 2,0 літра двигуном, прийнятий пробіг 120 – 180 тисяч кілометрів. Просторий салон, надійна підвіска, економний із пальним, доступне обслуговування.

A7 2013 – 2017 років, 12 000 – 15 000 доларів. Хетчбек або універсал із бензиновим 1,6 літра або дизельним до 2,0 літра двигуном, прийнятий пробіг 120 – 180 тисяч кілометрів. Просторий салон, надійна підвіска, економний із пальним, доступне обслуговування. Ford Focus 2014 – 2018, 11 000 – 14 000 доларів. Хетчбек або седан із бензиновим двигуном 1,6 літра, механіка або автомат. Пробіг прийнятний до 160 000 кілометрів. Хороша керованість, сучасний дизайн, витрата пального до 8 літрів на 100 кілометрів.

Зауважмо, що з бюджетом до 15 000 доларів можна купити якісні вживані авто зі США, але доведеться ретельно перевіряти пошкодження та пробіг. Це може бути Honda Accord 2015 – 2017 років, Nissan Leaf 2017 – 2018 тощо.

Загалом, краще обирати моделі з доступними запчастинами (Skoda, Hyundai, Ford). А вживані авто, особливо якщо зі США, обов'язково перевіряйте на СТО перед покупкою.