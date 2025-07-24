Але нам, споживачам, про всі знати не потрібно – достатньо орієнтуватися серед основ. 24 Канал завдяки Fashionbeans розповість про найважливіші ноти та складники чоловічих парфумів.

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Таємничі ноти ароматів: якщо простими словами, чим пахнуть чоловіки з парфумами?

Деякі ноти парфумів ми впізнаємо за запахом легко – бо джерело їхнє ми маємо змогу понюхати у повсякденні. До прикладу, чи всі знаємо, як пахнуть лаванда, перець чи лимон. А от ладан, гальбанум, ірис або амброксан ви навряд чи часто зустрічали.

Зауважимо, усі парфумерні ноти, в принципі, є гендерно нейтральними, але низку інгредієнтів, так склалося, традиційно вважають більш чоловічими. Про саме такі й поговоримо – бо їх найчастіше використовують у чоловічих ароматах, але ви про них, закладаємося, небагато знаєте.

Ось що варто знати про найважливіші ноти та складники чоловічих парфумів / Колаж 24 Каналу фото freepik

Неролі. Це ефірна олія, дистильована з квітів севільського (хоча переважно його вирощують у Тунісі та Марокко) "гіркого" апельсинового дерева, і вона підкреслює цитрусовий аромат у парфумах. Іноді неролі плутають з апельсиновим цвітом, але той більш квітковий та дистилюють його інакше. Неролі ж дистилюють за допомогою пари, що надає йому свіжішого та виразного аромату. Цікаво, що з гілок та листя згаданого дерева роблять іншу улюблену ноту – петітгрейн.

Це ефірна олія, дистильована з квітів севільського (хоча переважно його вирощують у Тунісі та Марокко) "гіркого" апельсинового дерева, і вона підкреслює цитрусовий аромат у парфумах. Іноді неролі плутають з апельсиновим цвітом, але той більш квітковий та дистилюють його інакше. Неролі ж дистилюють за допомогою пари, що надає йому свіжішого та виразного аромату. Цікаво, що з гілок та листя згаданого дерева роблять іншу улюблену ноту – петітгрейн. Бергамот. Понад три чверті усього врожаю бергамоту для парфумерії збирають на півдні Італії, в Калабрії. Це деревний цитрусовий фрукт, щось середнє між лимоном і грейпфрутом. Він занадто гіркий, щоб його їсти, але ідеальний для підсилення будь-якого аромату, відтак завжди йде як верхня нота.

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